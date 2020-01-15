Школы и детсады в Екатеринбурге не стали эвакуировать из-за лжеминеров

Проверка в школах и детсадах Екатеринбурга завершилась – никаких опасных предметов на территории образовательных учреждений не обнаружено. Эвакуация детей и сотрудников не проводилась, сообщили «Новому Дню» в городском департаменте образования.

Напомним, переполох случился из-за сообщений о массовом «минировании» школ и детских садов, которые поступили сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сразу после этого в учреждениях был усилен контроль пропускного режима.

Правоохранительные органы по-прежнему не комментируют ситуацию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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