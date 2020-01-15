российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 января 2020, 17:09 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Школы и детсады в Екатеринбурге не стали эвакуировать из-за лжеминеров

Проверка в школах и детсадах Екатеринбурга завершилась – никаких опасных предметов на территории образовательных учреждений не обнаружено. Эвакуация детей и сотрудников не проводилась, сообщили «Новому Дню» в городском департаменте образования.

Напомним, переполох случился из-за сообщений о массовом «минировании» школ и детских садов, которые поступили сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сразу после этого в учреждениях был усилен контроль пропускного режима.

Правоохранительные органы по-прежнему не комментируют ситуацию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

В Екатеринбург пришел грипп. В лаборатории подтвердили 18 случаев. / Арбитражный суд возобновил работу после тревоги и эвакуации. / Тагильского стрелка отправили под стражу на два месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В дежурно-диспетческую службу Екатеринбурга сообщили о массовом «минировании» детсадов и школ

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,