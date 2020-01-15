Из трех участников праймериз ЕР в заксо один уже передумал

Один из трех участников праймериз «Единой России» по довыборам в законодательное собрание Свердловской области уже передумал и подал заявление о снятии своей кандидатуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, заявление поступило от депутата гордумы Краснотурьинска, бизнесмена Василия Седельникова. Причины своего решения он не уточнил.

Таким образом, остались только два кандидата: глава Ивделя Петр Соколюк и предприниматель из того же города Лариса Зарамышева. Напомним, кандидатам предстоит принять участие в обязательных дебатах, которые состоятся 25 января. Само предварительное голосование состоится 2 февраля. Поддержать кандидатов смогут избиратели Волчанска, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, Североуральска и поселка Пелым.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 15.01.20

Соцработнице, упавшей в скользком дворе, заплатят 150 тысяч. / В Екатеринбурге ищут очевидцев нападения на известного архитектора. / Обвиняемый в убийстве мальчика извинился перед родителями в суде, но вину не признал (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»