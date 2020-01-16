«Я в шоке: взяли все ушли куда-то!» – уральцы об отставке правительства РФ (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» узнала мнения уральцев по поводу отставки правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. Одни удивлены таким неожиданным решением. Другие рассчитывают, что подобные действия приведут к переменам в лучшую сторону, поэтому одобрительно относятся к произошедшему.

Екатеринбуржцы об отставке правительства

Мы спрашивали и о том, как граждане относятся к новому кандидату на пост премьер-министра страны Михаилу Мишустину. Выяснилось, что некоторые никогда не слышали про главу ФНС РФ.

Новость об отставке правительства РФ в полном ее составе прогремела на всю страну накануне вечером. Сегодня в 14:00 по московскому времени Госдума начала рассматривать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.01.20

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