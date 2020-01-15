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Среда, 15 января 2020, 17:10 мск

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Правительство РФ ушло в отставку в полном составе

Правительство России в полном составе подало в отставку. Как сообщает РИА «Новости», решение принял Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию. Все действия правительства продиктованы 117 статьей Конституции РФ.

Путин уже поблагодарил правительство за работу и попросил исполнять обязанности до избрания нового состава кабмина. Также президент пообещал, что встретится с каждым министром лично.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в эти минуты как раз началась встреча президента РФ с кабмином и Медведевым. Путин уже предложил бывшему премьеру пост зампреда Совета безопасности РФ и заняться вопросами обороноспособности и безопасности, чем тот занимался на постах президента и премьера.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 15.01.20

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