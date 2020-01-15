Российский рубль отреагировал на отставку федерального правительства – резким падением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах «Московской биржи» составил 61,4121 руб, подешевев к последней сделке во вторник на 3,29 копейки. Однако после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства рубль резко подешевел – по данным Московской биржи до 61 рубля 72 копеек. На данный момент курс откатился до 61 рубля 60 копеек за доллар.

Аналогичная ситуация наблюдается с евро: с 68 рублей 40 копеек европейская валюта подскочила в цене сразу на 30 с лишним копеек, потом откатилась до 68,6 рубля за один евро, а сейчас снова пошла вверх.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.01.20

Правительство РФ ушло в отставку в полном составе. / Референдум по реформе Конституции могут совместить с выборами в Госдуму-2021. / Когда деньги не впрок: Челябинск оказался самым богатым миллионником за МКАД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»