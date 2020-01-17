Граждане Таджикистана, укравшие скот и убившие хозяина, получили 16 лет строгача

В Свердловском областном суде сегодня вынесен приговор двум гражданам Таджикистана – Махмадалу Наврузову и Собирджону Косимову, которые подозревались в убийстве водителя грузового фургона, и похищении овец с телятами.

По данным следствия, мужчины с августа по декабрь 2018 года на Среднем Урале совершили ряд преступлений. В материалах дела указано, что летом того периода Наврузов похитил в салоне ритуальных услуг, где сам же и подрабатывал, 244 тысячи рублей. В декабре обвиняемые приметили в поселке Верхнее Дуброво на одном из участков несколько овец и телят, и решили их украсть, чтобы продать. Для этого мужчины под предлогом перевозки мебели заказали грузовой фургон с водителем, с которым встретились в Березовском. В пути попросили остановиться в безлюдном месте, выманили водителя из кабины, а после убили молотком. На угнанном грузовике злоумышленники уехали в Верхнее Дуброво, где похитили у фермера 4 овцы и 7 телят. Часть скотины преступники успели заколоть и продать в Екатеринбурге.

Правоохранители квалифицировали действия Наврузова и Косимова по п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления», ч. 4 ст. 166 УК РФ «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни», п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину». Свердловский областной суд признал мужчины виновными, исключив ст. 158 УК РФ. В результате Норвузову назначили наказание в виде 16,5 лет колонии строгого режима. Косимову же получил ровно 16 лет строгача.

Екатеринбург, служба информации

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