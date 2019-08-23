В Екатеринбурге будут судить двух граждан Таджикистана, которые убили человека, чтобы украсть овец и телят

Два уроженца Таджикистана пойдут под суд за убийство и кражу – они спланировали нападение на водителя, чтобы забрать его грузовик и похитить с фермы животных.

По версии следствия, мужчины решили вывезти животных с фермы в поселке Верхнее Дуброво Белоярского района. Но им был нужен грузовик. 2 декабря прошлого года они нашли объявление о грузоперевозках и встретились с водителем в Березовском. Доехав в поселок, они попросили водителя остановиться в безлюдном месте и выйти из машины, после чего забили его насмерть молотком. А после взяли грузовик и поехали на ферму и выкрали оттуда 4 овец и 7 телят. Скот они привезли к знакомому, а фургон бросили на трассе. Ущерб ферме составил 128 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, граждан Таджикистана будут судить по трем статьям: п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления», ч. 4 ст. 166 УК РФ «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни», п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд.

По самой тяжелой статье санкции подразумевают лишение свободы вплоть до пожизненного.

Екатеринбург, служба информации

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