«Мужской путь» выйдет на митинг против закона о семейном насилии

В ближайшее воскресенье, 19 января, организация «Мужской путь» проведет в Екатеринбурге митинг против принятия закона о семейном насилии.

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы, в митинге планируется участие около 100 человек, он пройдет с 10 до 12 часов в сквере на Большакова – 8 марта. Акция согласована. Отметим, что сначала «Мужской путь» просил министерство общественной безопасности пустить их к памятнику отцам-основателям или к памятнику Ленину на площади 1905 года, но министр предложил им место подальше от центра города.

Напомним, сегодня тот же законопроект обсуждается в Общественной палате Свердловской области. Например, судья в почетной отставке Людмила Виноградова заявила, что женщины сами виноваты, когда их бьют. «Женщины обращались только в те моменты, когда не могли разделить имущество, и они говорили: «Или ты мне оставляешь квартиру или машину, или я завожу уголовное дело». Никогда в других случаях жена не ходила с синяками и не заявляла на мужа! У нас сейчас прямая дорога к тому, чтобы облегчить процесс расставания», – высказалась Виноградова.

Добавим, организация «Мужской путь», согласно их сайту, объединяет около 10 тысяч человек в России и странах СНГ. Их девиз: «мужчина идет за делом, женщина и дети – за мужем и отцом». Стратегическая цель движения – «рост коренного населения России до 300 млн.человек, живущих в гармонии традиций и прогресса».

Екатеринбург, служба информации

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