Дополнение к анонсам

Публикации за 10.01.17

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) состоится заседание городской избирательной комиссии. На заседании планируется рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской думы шестого созыва, выдвинутого местным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».

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