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Екатеринбург

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Публикации за 11.01.17

11 января в Свердловской области ожидаются следующие события

11 января в Свердловской области ожидаются следующие события

11.01.2017, среда

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая оценке психологического здоровья уральцев и риску острых отравлений суррогатным алкоголем. Участники пресс-конференции: Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор»; Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности при групповых перевозках детей. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Римма Бобина и заместитель начальника Уральского управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Субботин подведут итоги проверок по факту нарушения правил перевозок детей, расскажут о требованиях, предъявляемых к частному извозчику и оснащению транспортных средств, а также обсудят вопросы усиления режима контроля и ужесточения правил перевозки детей.

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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