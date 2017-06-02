Дополнение к анонсам

В 14:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, баннер возле кабинета пресс-службы № 313а) состоится брифинг с участием председателя городского комитета по строительству Николая Сметанина и заместителя председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергея Яскевича. Тема мероприятия – ограничение движения транспорта по улице Репина в связи с реконструкцией и строительством дорог, тяготеющих к Центральному стадиону.

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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