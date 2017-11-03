3 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.11.2017, пятница

В 10:00 Свердловский областной суд (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал№ 29) рассмотрит апелляционное представление прокуратуры и жалобу потерпевшей стороны на приговор основателю завода «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Павлу Чернавину, который обвинялся в мошенничестве, но был оправдан решением Ленинского райсуда Екатеринбурга.

В 10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор УГМК Андрей Козицын откроют после модернизации отделение восстановительного лечения детской городской клинической больницы №9. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправляется от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) в 8:15.

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный обсуждению итогов XIX съезда Коммунистической партии Китая и основных тезисов, озвученных лидером страны Си Цзиньпином. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин, начальник аппарата Генерального консульства КНР в Екатеринбурге господин Сюэ Мяо, член президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия», секретарь СРО ЕР Виктор Шептий и директор РИЦ ТАСС-Урал Мария Картуз обсудят значение съезда для Китая и всего мира, дипломатические идеи председателя Си Цзиньпиня, дадут оценку съезда для дальнейшего межпартийного сотрудничества, обсудят деловые партнерские отношения и ожидания по углублению китайско-российского практического взаимодействия в Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбургском кадетском корпусе (ул. Мурзинская, 36) состоится круглый стол «Социальное партнерство кадетских образовательных организаций с общественными организациями и силовыми структурами – важный ресурс гражданско-патриотического воспитания кадет». Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов, а также представители силовых структур, руководители и педагоги кадетских образовательных учреждений.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийских акций «Ночь искусств» и «Ночь истории» в День народного единства. И.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина, руководитель Центра инновационных музейных технологий Светлана Швецова, директор мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» Наталья Прошина и директор Детской филармонии Людмила Скосырская расскажут о бесплатных площадках и участниках, раскроют подробности торжественной церемонии открытия акции, а также поделятся информацией о нововведениях в этом году. В 2017 году темой акций, определенной Министерством культуры РФ, является 100-летие революции 1917 года.

В 12:00 в Свердловской области начнется «Большой этнографический диктант». В Екатеринбурге диктант напишут волонтеры ЧМ-2018 вместе с игроком ФК «Урал» Александром Павленко (Волонтерский центр УрФУ, пр. Ленина, 51). В Свердловской областной межнациональной библиотеке (ул. Академика Бардина, 28) почетным гостем акции станет российский прозаик, литературный критик, лауреат премии «Большая книга» Роман Сенчин. Еще одной площадкой в столице Среднего Урала станет мультимедийный парк «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49). Диктант также пройдет в Первоуральске, Артемовском, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Серове, Красноуфимске. Одной из самых представительных площадок по числу участников станет школа в Верхнем Дуброво (ул. Строителей, 4), где свои знания проверят сразу 150 человек.

В 13:00 в Екатеринбурге на площадке мультимедийного парка «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится круглый стол по вопросам сохранения и популяризации народных художественных промыслов. В числе участников – председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» (Москва) Геннадий Дрожжин, и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, директор центра традиционной народной культуры Среднего Урала Виктория Новопашина, а также члены экспертного художественного совета региона, представители предприятий НХП.

В 16:30 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию IV чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017, который пройдет с 3 по 7 ноября на территории МВЦ. В чемпионате примут участие команды 29 ведущих российских корпораций и холдингов. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов расскажут о мерах по повышению престижа рабочих профессий, формировании новых требований к специальностям на основе международных стандартов, сообщат о программе и участниках чемпионата в этом году. В 17:30 состоится торжественное открытие IV чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 – ожидается, что в мероприятии примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

В 18:00 в музейно-просветительском центре «Ячейка F» (Екатеринбург, ул. Малышева, 21/1 – 38) начнется авторская экскурсия по выставке «Первый авангардный на Урале» о Доме специалистов Госпромурала на улице Малышева, 21, который стал уникальным и первым в своем роде по хронологии строительства, по инженерным находкам и квартирным планировкам.

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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