13 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.11.2017, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная вопросам организации и функционирования отходоперерабатывающих производств. В рамках всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», постоянно действующая дискуссионная площадка «Роспромэко» 14 ноября 2017 года проведет межконгрессное мероприятие – конференцию «Промышленный подход к использованию вторичных ресурсов. Вопросы организации и функционирования отходоперерабатывающих производств». Член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ, президент форума «Роспромэко» Николай Чуркин, и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и председатель совета директоров ЗАО «Зелёная долина» Юлия Корнеева обсудят вопросы организации и функционирования отходоперерабатывающих производств, современные промышленные подходы и технологии по использованию вторичных ресурсов, в частности для производства товарной продукции, озвучат предварительные итоги года экологии и результаты реализации мер, направленных на обеспечение экологической безопасности в регионе.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам проведения IV Уральской индустриальной биеннале, которая прошла с 14 сентября по 12 ноября в бывшем здании Уральского приборостроительного завода. Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, руководитель дирекции регионального развития ГЦСИ в составе «Росизо» Алиса Прудникова, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства, директор Уральского филиала ГЦСИ в составе «Росизо» Анна Пьянкова и руководитель образовательной программы IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства, руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала ГМВЦ «Росизо», куратор исследовательского проекта «ТАБУ. Территория авангарда: Большой Урал» Дмитрий Москвин подведут предварительные итоги проекта, поделятся дальнейшими планами работы, представят статистику по количеству проведенных мероприятий, участников и посетителей биеннале в этом году, а также расскажут об итогах исследования аудитории современного искусства в крупных городах России.

В 12:30 в Екатеринбурге шествие с белыми тростями откроется VII праздник «Белой трости». Группа стартует от здания по ул. Свердлова, 7, и завершит шествие у Дворца культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102 / Свердлова, 35). В 13:00 в ДКЖ начнутся инклюзивные творческие мастер-классы и конкурсы, пройдет инклюзивный праздничный концерт и состоится вручение знаков отличия мастерам инклюзии.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная открытию мемориального комплекса «Маски скорби» по проекту Эрнста Неизвестного. И.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, директор литейной мастерской «Дубровин», президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин, председатель правления Клуба друзей художественного музея Эрнста Неизвестного Сергей Погодин, народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович расскажут о значимости проекта, работе над монументом и подготовке к открытию мемориального комплекса. Также участие в пресс-конференции примет председатель свердловского отделения общества «Мемориал» Анна Пастухова.

Екатеринбург. Другие новости 12.11.17

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