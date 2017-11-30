30 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.11.2017, четверг

В 09:30 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) начнется очередное заседание кабмина. В повестке – рассмотрение ряда проектов постановлений в сферах управления государственной собственностью региона, экономики, агропромышленного комплекса, культуры и жилищно-коммунального хозяйства.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:30 в здании управления МЭС Урала (Екатеринбург, ул. Толмачева, 10) состоится брифинг, посвященный итогам инвестиционной деятельности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала в 2017 году и планам на 2018 год. Спикером выступит инженер первой категории отдела формирования балансов и расчета потерь службы оказания услуг по передаче электроэнергии МЭС Урала Сергей Юферев. Интервью будет предшествовать деловая игра в формате «Что? Где? Когда?»: журналисты vs энергетики.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8А) состоится оглашение приговора по делу об убийстве охранника ЧОП. Преступление было совершено в ночь с 7 на 8 октября 2016 года в Первоуральске на проходной шпалоремонтной мастерской. Судья: Ладин Александр Максимович.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации жилищных прав военнослужащих на Урале. Начальник Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко и врио начальника пресс-службы Центрального военного округа подполковник Андрей Игнатьев подведут итоги деятельности по обеспечению военнослужащих ВС РФ, проходящих службу в регионах Урала и Сибири, постоянным и служебным жильем, расскажут о строительстве жилых домов и планах по заселению в новые квартиры в 2018 году, сообщат статистику приобретения квартир по программам военной ипотеки.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится встреча в формате «завтрак с чемпионом», посвященная предстоящему турниру по профессиональному боксу, который пройдет 15 декабря в ДИВСе. Во встрече с журналистами примут участие боксеры Павел Маликов, Магомед Курбанов, Евгений Чупраков, Юрий Кашинский, а также исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

В 11:00 часов в Детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36) торжественно отметят 30-летие Союза женщин Свердловской области. Юбиляров поздравит глава администрации города Александр Якоб.

В 11:30 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Гагарина состоится брифинг Сергея Яскевича – заместителя председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети по вопросу создания выделенных полос для общественного транспорта на улице Малышева.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная актуальным вызовам и угрозам информационной безопасности. Компьютерные вирусные эпидемии вышли в этом году на беспрецедентный уровень по количеству и масштабу угроз: какие отрасли и предприятия оказываются уязвимыми? Как эксперты оценивают уровень защищенности информационных систем на Урале? Можно ли спрогнозировать кибератаку? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Зайков, заместитель начальника отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области; Ольга Макарова, руководитель направления информбезопасности «Ростелеком» на Урале; Денис Улейко, директор департамента информационной безопасности «СКБ-банка».

В 12:00 на производственной площадке ООО «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге министерство промышленности и науки Свердловской области проведет выездное совещание по вопросу управления рисками в сфере охраны труда и промышленной безопасности (сбор в 11:50 перед главным входом завода на ул. Толедова, 43). После экскурсии – в 12:40 запланирован пресс-подход министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, исполнительного директора ООО «ВИЗ-Сталь» Станислава Олькова, председателя Свердловского областного горно-металлургического профсоюза рабочих Валерия Кускова, представителей надзорных ведомств.

В 12:00 в Главном управлении МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84) состоится церемония награждения номинантов фестиваля «Созвездие мужества – 2017». В рамках областного этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей назовут лучших в профессии и имена героев 2017 года.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 541) начнутся публичные слушания по проекту бюджета Екатеринбурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года. После проведения слушаний состоится брифинг заместителя главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова, который расскажет об основных параметрах бюджета города на следующий год и ответит на вопросы журналистов.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) пройдет торжественный прием, посвященный Дню матери. На прием приглашены многодетные мамы Екатеринбурга и мамы – участницы социально значимых проектов. Их поздравят представители администрации города, депутаты городской думы, руководители общественных организаций и творческие коллективы.

В 14:00 в Екатеринбурге в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (ул. Розы Люксембург, 7) руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова проведет прием граждан.

В 14:00 в екатеринбургской школе-интернате № 10 (ул. Краснофлотцев, 8а) первый в мире невидимый театр The Invisible Shows (Москва) сыграет спектакль «Чучело». Благотворительная постановка для людей с проблемами зрения пройдет в необычном формате: зрителям наденут повязки на глаза и предложат самостоятельно представить картинку, опираясь лишь на звуки, запахи и прикосновения.

В 15:30 в УЦ «Потенциал» (Екатеринбург, ул. Первомайская, 56) начнет работу практическая конференция «Социальное предпринимательство: развиваем бизнес». Мероприятие откроется панельной дискуссией на тему: «Инструменты поддержки социальных предпринимателей», в которой примут участие Александр Породнов – и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области, Александр Василевский – руководитель проектов представительства Агентства стратегических инициатив в УрФО, Валерий Басай – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, Татьяна Флеганова – основатель ассоциации «Особые люди», Глеб Дагаев – руководитель проекта Клуб для детей-мигрантов «СловаРус» и другие. Также в рамках конференции обсудят опыт реализации успешных социальных проектов.

В 18:00 в культурно-досуговом центре «Дружба» (Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 21б) начнется финал городского конкурса «Молодая семья – будущее города».

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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