15 января в Свердловской области ожидаются следующие события

15.01.2018, понедельник

В 11:00 в здании правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж) начнет работу выставка, приуроченная к 100-летию со дня создания в России комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 11:00 состоится пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

В 14:30 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19, к. 422) состоится судебное заседание по иску пилота Павла Семченко против Росавиации. Cудья – Александра Груднова.

Екатеринбург. Другие новости 14.01.18

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