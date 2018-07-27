27 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.07.2018, пятница

В 09:30 в Екатеринбурге от здания Администрации города стартует объезд конкурсной комиссией цветников Чкаловского и Орджоникидзевского районов в рамках городского конкурса на лучшее озеленение. Районы представят самые яркие, масштабные и креативные клумбы. Представители Комитета благоустройства и районных служб благоустройства на одном из объектов расскажут о конкурсе, работах по озеленению города в целом и прокомментируют шансы на победу конкретных клумб.

В 13:30 в Екатеринбурге на футбольном поле «Динамо» (ул. Еремина, 12) откроется Чемпинат свердловского ГУФСИН по футболу. В турнире примут участие 9 команд Екатеринбургской оперативной зоны ГУФСИН. Все команды будут поддерживать группы болельщиков. Чемпионат проводится в честь ЧМ мира по футболу 2018 в России.

В 14:00 в Екатеринбурге по адресу: пер. Банковский, 1, зал 339 пройдут общественные слушания концепции благоустройства Шарташского лесопарка.

Екатеринбург. Другие новости 26.07.18

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