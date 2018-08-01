1 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

01.08.2018, среда

В 09:00 в Екатеринбурге в горадминистрации (к. 459) пройдет заседание конкусрной комиссии по выборам мэра города.

В 09:20 в Екатеринбурге от здания администрации города (Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный установке в городе «фотоловушек» в местах появления несанкционированных свалок. Камеры фотофиксации позволяют идентифицировать нарушителей и, через решение административной комиссии, оштрафовать их.

В 11:00 в Екатеринбурге в администрации города (Ленина, 24а, к. 501 состоится расширенный оргкомитет по подготовке празднования 295-летия уральской столицы. Его проведет заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:00 в Екатеринбурге в резиденции полпреда (к.375) состоится заседание Совета при полномочном представителе президента РФ. Повестка: об организации информационно-разъяснительной работы в связи с переходом на цифровое телевизионное вещание; об оказании помощи социально незащищенным слоям населения по приобретению пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС-Урал состоится пресс-конференция, посвященная итогам Съезда международного метеоритного общества. Профессор УрФУ Виктор Гроховский, научные сотрудники УрФУ Григорий Яковлев и Александр Пастухович, доцент УрФУ Евгения Петрова расскажут об итогах Съезда метеоритного сообщества в Москве, также ученые поделятся информацией об исследованиях нового метеорита Озёрки (Ozerki).

В 12:40 в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению Всероссийского шахматного фестиваля «EURASIA OPEN» на призы СКБ Контур. Председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, 12-ый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, председатель ЕГД Виктор Тестов, директор компании СКБ Контур Дмитрий Мраморов, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян расскажут о поддержке шахматного спорта в регионе, о достижениях уральских спортсменов, поделятся информацией о проведении фестиваля, его формате, целях и участниках, а также ответят на вопросы журналистов. После пресс-конференции в 14.00 состоится торжественное открытие Фестиваля в ДИВСе при участии представителей Правительства Свердловской области. Сразу после открытия 12-кратный чемпион мира Анатолий Карпов сыграет шахматную партию.

Екатеринбург. Другие новости 31.07.18

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