2 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.04.2019, вторник

В 09:30 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, темой которого станет реализация национальных проектов на территории региона. Мероприятие проведет губернатор Евгений Куйвашев. В первой части, с 09:30 до 11:00 доклады о реализации региональных проектов представят первый заместитель губернатора Алексей Орлов, а также члены кабинета министров. Во второй части совещания, с 15:20 до 17:00, его участники разделятся на группы для работы на сессиях, повещенных организации проектной деятельности и реализации национальных проектов. В конце дня будут представлены итоговые доклады. Работа будет продолжена 3 апреля. Автобус для журналистов отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 08:30 и в 14:30.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу весенней призывной кампании на территории Центрального военного округа. Начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков, военный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь Лямин и заместитель начальника пресс-службы ЦВО Андрей Игнатьев предоставят данные о плановых показателях весеннего призыва в регионе, поделятся информацией об особенностях проведения весенней призывной кампании 2019 года на территории округа, расскажут о требованиях к здоровью новобранцев и возможностях прохождения альтернативной службы для уральских призывников. Весенняя призывная кампания в 2019 году пройдет с 1 апреля по 15 июля.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню единения народов России и Белоруссии. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и руководитель – советник отделения посольства Беларуси в Екатеринбурге Василий Кунский расскажут об истории дипломатических отношений Урала и Белоруссии, о сотрудничестве Свердловской области с Белоруссией в экономической, культурной, научной сферах, представят данные о товарообороте в 2018 году, поделятся информацией о приоритетных направлениях для развития российско-белорусских отношений.

В 12:30 в КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района Екатеринбурга (пр. Космонавтов, 43в) состоится открытие пункта обогрева для бездомных, организованного Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии совместно с министерством социальной политики Свердловской области. Спикеры на открытии пункта обогрева: протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии; Татьяна Ананьина, руководитель отдела милосердия, сестра милосердия; Константин Бунин, руководитель службы помощи людям в трудной жизненной ситуации православной службы милосердия.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля. Президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Хижнякова, заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы, главный детский внештатный психиатр Екатеринбурга Анна Малахова, научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Анна Андрейчук и куратор инклюзивных программ Ельцин-центра Елена Возмищева расскажут о признаках аутизма в раннем возрасте, о методиках реабилитации, о мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма в Свердловской области, в частности, об акции «Зажги синим».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 17:00 в региональном исполкоме ЕР (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, 2 этаж, конференц-зал) в режиме видеоконференции состоится заседание внутрипартийной дискуссионной площадки «Лидерство и развитие» на тему «Реформа контрольно-надзорной деятельности: движение вперед неизбежно!».

В 17:20 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47, сбор журналистов в 16:40) состоится торжественная церемония передачи Свердловской области символа Года театра в рамках Всероссийского театрального марафона. Ожидается, что символ будет передан министром культуры Владимиром Мединским губернатору Евгению Куйвашеву. Запланирован пресс-подход. После официальной церемонии, в 19:00, в Свердловской музкомедии состоится показ мюзикла «Екатерина Великая», который является самым масштабным проектом театра.

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

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