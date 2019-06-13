13 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

13.06.2019, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Основным вопросом станет обеспечение доступной среды и меры по содействию трудовой занятости инвалидов и других маломобильных групп жителей Свердловской области. С докладами по этому вопросу выступят заместитель губернатора Павел Креков и директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. Содоклад представит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В 10:00 в Екатеринбурге на Плотинке сотрудники МЧС проведут праздник водной безопасности. Мероприятие направлено на предупреждение происшествий на воде в летний период и посвящено 35-летию со дня образования государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. В программе праздника: знакомство с современными плавсредствами (аэролодкой, квадроциклом, гидроциклом, аэроботом) и средствами спасения на воде (спасжилет, спасательный круг, конец Александрова). Для детей из летних лагерей, которые приглашены на праздник, специалисты ГИМС подготовили конкурсы и эстафеты. Будет работать консультационный пункт, где горожане смогут задать вопросы специалистам ГИМС по правилам регистрации и эксплуатации маломерных судов, мерам безопасности на водоемах. Завершится праздник торжественным прохождением плавсредств ГИМС по акватории городского пруда, которое начнется в 12:00.

В 11:00 на лыжной базе ЦСКА микрорайона Уктус в Екатеринбурге (ул. Щербакова, 149в) начнется акция «Военная служба по контракту – твой выбор!». Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Специалисты проинформируют всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах заключения контракта с Минобороны. Также все желающие смогут пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и определить свое возможное место службы в одном из родов войск. Здесь же пройдут соревнования по спортивному ориентированию и сдаче норм ГТО студентами высших и средних профессиональных учебных заведений. Для участников и гостей будет предусмотрена культурная программа и возможность попробовать блюда армейской кухни, приготовленные в полевых условиях.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова «От молодых семей до уральцев в возрасте 50+. Как в регионе реализуется национальный проект «Демография».

В 14:00 на площадке отеля «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцин, 8) состоится пресс-конференция, посвященная открытию II Всемирного боксерского форума, который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня. В пресс-конференции примут участие: генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв; президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жильберто Мендоса; президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплз; президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель; генеральный секретарь GAISF Стефан Фокс. Спикеры расскажут о подготовке к форуму, о значении мероприятия для Свердловской области, представят программу форума, поделятся информацией о почетных гостях мероприятия, о церемонии вручения премии «Легенда бокса», которая состоится в рамках форума. После пресс-конференции состоится пресс-подход к боксерам, которые выйдут на ринг 16 июня: это Евгений Тищенко, Абрахэм Табул, Дмитрий Кудряшов, Илунга Макабу.

В 16:00 (ориентировочно, время необходимо уточнить у организаторов) в джаз-клубе «Everjazz» (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) состоится неформальная встреча члена Федерального политического комитета партии «Яблоко», депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга с журналистами екатеринбургских СМИ «Современная Россия и журналистское сообщество». Участники встречи обсудят состояние современной журналистики в России, отношения журналистов и власти, акции журналистской солидарности. Журналистам будет представлена также книга редакции газеты «Псковская губерния» «Россия и Украина. Дни затмения» (2018). В 19:00 в гостинице «Гранд-Авеню отель» (пр. Ленина, 40) состоится открытая встреча Льва Шлосберга с жителями Екатеринбурга, где состоится разговор о политической ситуации в России, перспективах демократической политики в стране.

В 19:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, блок «А») состоится торжественное открытие II Всемирного боксерского форума. Планируется, что в мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Гильберто Мендоза, президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплз, первый вице-президент Всемирного боксерского совета (WBC) Хоусин Хоуичи, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валькарсель, генеральный секретарь Международной федерации тайского бокса Стефан Фокс. В рамках церемонии состоится вручения премии «Легенда бокса» в пяти номинациях: «Человек года», «Боксер года», «Бой года», «Легенда бокса» и «Промоушен года».

Екатеринбург. Другие новости 12.06.19

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