29 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

29.08.2019, четверг

В 10:00 в гимназии № 37 Кировского района Екатеринбурга (ул. Первомайская, 59) состоится открытие дополнительного культурного образовательного пространства: европейской пешеходной зоны Altstadt (с немецкого языка «Старый город»). В балконной зоне гимназии специалисты Уральского регионального института музейных проектов расписали стены – на них появились дома в европейском стиле. Кроме того, в культурном пространстве появятся скамейки, фонари и кованое заграждение. В торжественном мероприятии примут участие начальник городского департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, представители Генерального консульства Германии в Екатеринбурге, директор ТЮЗа Евгения Умникова.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проверкам школ Свердловской области перед началом учебного года. Начальник отдела комплексной безопасности министерства образования и молодежной политики Свердловской области Анатолий Соложнин, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области, младший советник юстиции Сергей Матвеев, начальник УВО по Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Владимир Полепишин, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов и заместитель начальника отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов сообщат итоги приемки свердловских школ к новому учебному году, расскажут о подготовке образовательных учреждений и пришкольных территорий в Свердловской области к 1 сентября.

В 11:30 на площадке городского центра медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, литер В, конференц-зал) состоится пресс-брифинг, посвященный началу осенней прививочной кампании против гриппа в Екатеринбурге. Главный эпидемиолог горздрава Александр Харитонов расскажет об актуальных штаммах гриппа в новом осенне-зимнем сезоне, эпидемиологической ситуации и планах по вакцинопрофилактике на территории города.

В 12:00 в духовно-просветительском центре Царский (Екатеринбург, ул. Царская, 8) состоится подписание соглашения в сфере оказания паллиативной помощи между Министерством здравоохранения Свердловской области и епархиями, входящими в Екатеринбургскую митрополию РПЦ. В церемонии примут участие министр здравоохранения Андрей Цветков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Соглашение предусматривает возможность сотрудникам епархии посещать пациентов паллиативных отделений в медицинских организациях.

В 14:00 в мировом судебном участке №8 Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Рябинина, 29) начнется заседание по уголовному делу Станислава Мельниченко, который обвиняется в оскорблении сотрудника пресс-группы городского УМВД Евгения Крюкова во время майских протестов в сквере у театра драмы.

В 14:00 в конференц-зале департамента экономики администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, 5 этаж) состоится пресс-ланч, посвященный Общероссийскому форуму стратегического планирования «Города России 2030»: территория проектов», который пройдет в Екатеринбурге в ноябре 2019 года. В мероприятии примут участие начальник департамента экономики Алексей Прядеин и директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Дмитрий Толмачев. Они расскажут о программе форума в этом году, анонсируют ведущих спикеров, которых ожидают в уральской столице, и ответят на вопросы журналистов.

В 15:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, трансляция на 2 этаже). С докладом о состоянии системы образования Свердловской области в 2018 году и готовности образовательных организаций к началу 2019-2020 учебного года выступит министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Содоклад представит глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко. Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев расскажет об обеспечении пожарной безопасности школ региона.

В 16:00 в клубе Ever Jazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) начнется стратегическая игра-баттл «Почему я хочу/не хочу жить в Екатеринбурге». Модератор – Иван Замощанский, к.ф.н., доцент УрФУ, директор тренингового центра бизнес-школы УрФУ. В баттле участвуют 2 команды по 3 человека. Эксперты: психолог (А. Максимова), экономист, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев, юрист Иван Кадочников, социолог Анатолий Меренков, политолог Андрей Мозолин, культурологи, философы Анатолий Гагарин, Александр Перцев.

В 16:00 в «Точке кипения» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж) начнет работу круглый стол Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, на котором эксперты обсудят кампанию по государственной кадастровой оценке объектов недвижимого имущества, а также влияние результатов кадастровой оценки на условия ведения предпринимательской деятельности. В круглом столе примут участие заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Елена Хлыбова, начальник отдела по реализации государственных программ и обеспечения кадастровой деятельности министерства по управлению государственным имуществом Алена Чугунова, исполнительный вице-президент СОСПП Игорь Кудрявцев, руководители муниципальных образований, эксперты и представители промышленных предприятий, таких как «Форум-групп», ПНТЗ, МРСК, ЕВРАЗ НТМК, ЛСР и других.

Екатеринбург. Другие новости 28.08.19

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