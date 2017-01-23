Для выборов губернатора готовят веселую «обнажёнку» – Самые крутые слухи недели

Публикации за 23.01.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – какой неординарный способ повышения явки на выборах обсуждают в «Желтом доме», какие любопытные вбросы появились в СМИ на фоне отсутствия столичного «одобрямса» для Куйвашева, где и как вербуют «солдат удачи» для частных военных компаний и многое другое, не менее интересное.

В резиденции ищут инструмент повышения явки. Например, с помощью «ню»

В резиденции губернатора Свердловской области озадачились решением нового важного для выборов главы региона вопроса – как можно было бы повысить явку, не потратив на это много денег. «От экспертов, уже занятых выборами и тех, кто хочет в кампанию войти, ждут предложений, которые будут собраны и проанализированы», – поясняет один из потенциальных участников будущего выборного штаба. Причем, говорят, что предложений ждут всяких разных – от стандартных до рискованных. «К примеру, уже в шутку обсуждался вариант включения в губернаторскую кампанию Юли Михалковой. Народ ее любит, как показали праймериз «Единой России», а если сделать ей кампанию на грани фола, например, пустить слух о том, что если Юля, к примеру, получит 30 процентов голосов избирателей, то сделает еще одну откровенную фотосессию, посвятив ее своим поклонникам. Это все наверняка привлечет внимание избирателей к выборам и повысит явку. А будет ли Михалкова раздеваться или нет – это уже вопрос вторичный», – рассказывают слухмейкеры.

Первоуральские друзья Куйвашева начали «мочить» Паслера

Небезынтересные тенденции на фоне слухов о том, что кандидатуру Куйвашева все еще не согласовали, прослеживаются в масс-медиа Первоуральска. Небольшие издания начали, что называется, «мочить» бывшего премьера региона Дениса Паслера. Поводы для критики несколько странные – в Первоуральске может появиться долгострой и обманутые дольщики. А все-де потому, что Паслер и его креатура, экс-глава минстроя области Сергей Бидонько буквально навязали городу неблагонадежного застройщика Александра Фрибуса. Примечательно, что вложили критику в уста бывшего первоуральского мэра Алексея Дронова, а большинство дольщиков – его бывшие подчиненные, работники местной администрации. Так что вдвойне странно наблюдать, как Дронов пытается снять с себя ответственность. Впрочем, утверждают слухмейкеры, это не только попытка оправдаться. Ресурсом, где опубликовали интервью с Дроновым, который избрался в новый созыв заксо, владеют люди, находящиеся в приятельских отношениях с губернатором Евгением Куйвашевым – коммунист Константин Болышев и «молочный король» Сергей Майзель. Да и сам экс-руководитель первоуральской администрации не обделен вниманием главы региона. Так что поговаривают, что вышедшие публикации – пробный заход в кампании против Паслера. Официально о том, куда ушел после отставки бывший председатель свердловского правительства, не говорят. Вдруг он захочет поконкурировать с Куйвашевым за пост губернатора?

Пьянков погрузился в семью и забил на друзей

Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков совершено забил на служебные и бизнес-связи, с головой погрузившись в дела семейные. Примерно такой вывод сделали посетители ресторана «Хмели сунели» в прошедшую пятницу. Чета Пьянковых – Алексей и Оксана вместе с детьми праздновала в заведении некий семейный праздник. При этом ни единого гостя со стороны на празднование приглашено не было. Что довольно странно – отмечают слухмейкеры. Казалось бы, даже на семейном празднике должны были присутствовать близкие друзья – например семья главврача ЦГБ Березовского – Станислав Кан и Наталья Ким, но на празднике их не было. И все это притом, что Пьянков всегда был сторонником корпоративных ценностей, проводя даже отпуска в компании сторонников и коллег по службе. Вывод – делится сплетник – Пьянков, находясь под следствием, пересмотрел свои ценности, обратившись к семейным. Впрочем, не исключен и другой вариант. Учитывая тот факт, что следствие вот-вот должно быть завершено, Пьянкова списали со счетов и не считают нужным изображать лояльность. Или другой вариант – все кто мог бы посетить семейное празднество, сейчас банально сидят под домашним арестом.

Выпускников факультета военного обучения УрФУ вербуют в ЧВК

Будущих офицеров российской армии – выпускников факультета военного обучения УрФУ пытаются вербовать в частные военные компании, которых официально в России нет. О методах вербовки рассказывают разное. Якобы на факультет приходят неизвестные лица с военной выправкой. Собирают студентов в аудитории, закрывают их на ключ и предлагают послужить Родине, не раскрывая место, куда перебросят будущих военных, но давая четко понять, что речь идет о боевых действиях. Уточняют, что сумма ежемесячного вознаграждения может составлять около трехсот тысяч рублей. Якобы, вербовщики объясняют, что числиться на воинской службе «солдаты удачи» не будут. Именно это смущает будущих офицеров. «Убьют – и родным ни компенсации, ни даже какой-нибудь медальки», – огорченно резюмируют слухмейкеры.

Театральные деятели Екатеринбурга перессорились из-за поста директора ТЮЗа

Театр юного зрителя в Екатеринбурге уже два месяца живет без директора. После ухода Светланы Учайкиной в ноябре на должность министра культуры региона театром руководит и.о. Настоящего руководителя должны были назначить еще в конце прошлого года, но до сих пор управление культуры, руководящие сотрудники ТЮЗа и театральная общественность не сошлись во мнении – кого же поставить. По слухам, изначально выбирали между двумя кандидатами нынешним директором Театра кукол Петром Стражниковым и директором Камерного театра Натальей Смирновой. Но ни одна из предложенных управлением культуры кандидатур не удовлетворила авторитетных сотрудников ТЮЗа, с чьим мнением нельзя не считаться. Назывались и кандидатуры из других городских театров, но никого в ТЮЗе видеть не хотят. По слухам, пустующее кресло директора ТЮЗа уже успело рассорить театральных деятелей Екатеринбурга, которые никак не могут прийти к единому мнению. Рядовые работники театра вообще не знают, чего и кого им ждать. На ближайший период план работы ТЮЗа утвержден, однако будущее театра пока туманно.

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