Партийные чистки, «героиновые шабаши» и Куйвашев в панике – «Самые крутые слухи недели»

Публикации за 13.02.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – кого рядят в спойлеры Куйвашеву и почему «Иннопром» может обернуться провалом для губернатора. Также в новой серии проекта – кадровые трудности «Единой России» и «Серого дома», покупной пиар и многое другое, не менее интересное.

Куйвашев, Ройзман, Носов – поиск эффективной тройки под выборы губернатора продолжается

В резиденции губернатора Свердловской области продолжается поиск эффективного сценария проведения выборов главы региона. В частности, по словам одного из идеологов «желтого дома», у них есть полная уверенность, что если Куйвашева допустят до выборов, то он их выиграет. На чем зиждется подобная уверенность, сказать сложно, ведь даже опросы, проведенные по заказу резиденции, говорят о неизбежности второго тура и не гарантируют победы в нем Куйвашева.

Но факт остается фактом. Победа Куйвашева для обитателей «желтого дома» неоспорима. И для них вопрос состоит лишь в том, как поднять явку – только этот показатель, по сути, и волнует администрацию президента, уже вовсю готовящуюся к выборам главы государства. Для того, чтобы активизировать избирателя, как раз и решается вопрос о приглашении в кампанию спойлеров типа Ройзмана и Носова. Чем больше цифра явки – тем лучше для отчета в Москву.

Также явку планируется поднимать за счет ресурсов всех избранных от области и города депутатов. Они за свой счет должны будут провести кампании по выборам Куйвашева на своих участках, только вот согласятся ли депутаты на такой сценарий – большой вопрос.

Александр Косинцев не захотел быть «мальчиком для битья»

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Косинцев наотрез отказался занять место руководителя исполкома областного отделения «Единой России». «Его уговаривал сам Куйвашев, и сначала он вроде бы согласился, но потом передумал и сказал категорическое нет», – сообщают источники. По их данным, Косинцев не уверен в электоральном потенциале партии, и не хочет принимать на себя должность «мальчика для битья», на которого после выборов свесят все просчеты отделения.

Александр Ивачев начал в обкоме предвыборную чистку

Свои заботы и у коммунистов. Секретарь свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев начал избавляться от инакомыслящих. На прошедшем в выходные заседании обкома стало известно, что в немилость попали как минимум двое – главный редактор партийной газеты «Свердловская правда» Роман Зыков и первоуральский коммунист Хасан Наботов. Зыков, как говорят, излишне откровенничал с журналистами, за что и потерял пост главреда. Что касается Наботова, то он, как и его серовский товарищ Александр Столбов, после сентябрьских выборов призывал к отставке лидера партии Геннадия Зюганова, который, по его мнению, уже много лет «сливает» выборы и дискредитирует партию в глазах народа. Наботова исключили из партии.

Губернатор купил сюжет на федеральном телеканале

Евгений Куйвашев отчаянно пытается повысить свой рейтинг в глазах Москвы, чтобы получить благословление на следующий губернаторский срок. Для этой цели он готов даже заказывать недешевый пиар на федеральных каналах. Например, вчера в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым вышел продолжительный сюжет о промышленной мощи Свердловской области, и, по всей видимости, он будет не единственным. Источники предполагают, что сюжет канал разместил не бесплатно – возможно, он был оплачен из средств, заложенных в бюджете на освещение социально-экономической ситуации в области.

Куйвашев в панике: надо показать Путину «Уральскую инженерную школу», а ее нет

Между тем одна из «имиджевых» программ губернатора, «Уральская инженерная школа», похоже, окончательно провалилась. Среди тех, кто этому способствовал, называют министра образования Юрия Биктуганова, и его «кошелёк» – директора Уральского политехнического колледжа – Межрегионального центра компетенций Алексея Пахомова. «В субботу были смотрины – показать нечего. 1,4 млрд рублей было выделено на программу, еще 600 млн – на МЦК, а в итоге – фуфло», – говорят слухмейкеры. Для губернатора это может обернуться мощным провалом: на последней встрече с Владимиром Путиным Куйвашев расхвалил «Уральскую школу», и в случае, если ему все же удастся заманить президента на «Иннопром», выйдет катастрофа, поскольку показывать-то нечего.

В уральской глубинке набирают популярность «героиновые шабаши»

Поговаривают, что в условиях активизации правоохранительных органов в борьбе с наркоманией, дилеры в уральской глубинке начали искать новые способы привлечения клиентов. По рассказам слухмейкеров, времена притонов в квартирах прошли, с другой стороны, силовики всерьез взялись шерстить сделки в так называемом теневом интернете (анонимной сети Tor). Теперь в моду входят тайные собрания наркоманов в укромных местах за пределами городов. «Группируются в закрытых чатах, на форумах. Организаторы арендуют какую-нибудь избу на окраине деревни, где нет никакой полиции, и устраивают там, как они сами это называют, «героиновые шабаши». Недавно о таком мероприятии стало известно в Ирбите. Участники сборища сутки «провисели» в бане, потом их оттуда спокойно, без лишнего шума вывезли на машине. Удобный сервис для нашей провинции», – рассказывают граждане, знакомые с темой.

Сухорукова хотят сделать начальником информационно-аналитического департамента мэрии

После ухода политолога Александра Пирогова из мэрии место начальника информационно-аналитического департамента в «Сером доме» продолжает пустовать. Заместителем руководителя назначили спортсменку Ольгу Котлярову, но на повышение, по слухам, она не пойдет – слишком эмоциональна. По некоторым данным, вакансию отдадут нынешнему пресс-секретарю мэрии Денису Сухорукову, которого екатеринбургская пресса, впрочем, не жалует. Злые языки утверждают, что карьерному росту спикера администрации города помогает родословная – якобы его дед был главным прокурором области, и потому внука двигают на теплое место.

Внимание! Редакция ИАА «Новый День – Екатеринбург» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

Екатеринбургский штаб Навального возглавит человек «не из тусовки». / Уральские туристы вылетят во Вьетнам с задержкой на 8 часов (СКРИН). / «Студия суши» заразила клиентов сальмонеллезом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»