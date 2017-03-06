Замену Куйвашеву обнаружили на форуме в Сочи? – Самые крутые слухи недели

Публикации за 06.03.17

В новом выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать любопытные прогнозы относительно выборов губернатора – кого прочат в кандидаты №1 вместо Куйвашева и почему праймериз на Урале решили сделать «закрытыми». Также в очередной серии проекта – пикантная история недавно избранного депутата Госдумы, главный весенний страх Виктора Шептия, и многое другое, не менее интересное.

Наблюдатели на форуме в Сочи нашли замену Куйвашеву

В условиях продолжающегося политического затишья и ожидания сигналов из Москвы регион едва ли не каждый день продолжают потрясать прогнозы о грядущих отставках и потенциальных назначениях. Так, как возможный знак, что область переходит под тотальный контроль Владимира Тунгусова с его последующим избранием в губернаторы эксперты из бизнес-сообщества, чутко реагирующие на любое изменение раскладов сил, оценили выступление Тунгусова на форуме в Сочи. «Говорил четко, ясно и по делу, как будущий губернатор», – так комментировали выступление Тунгусова наши слухмейкеры. И параллельно развивали слух о том, что Евгения Куйвашева все-таки не выдвинут на и.о губернатора с последующими выборами, потому что, якобы дело МУГИСО, по которому проходит друг Куйвашева, экс-министр Пьянков, стало тем самым последним камнем из груды, завалившим политическое будущее Евгения Куйвашева.

Кандидата в губернаторы проведут через «закрытые» праймериз «Единой России»

Следование федеральному тренду – проведению всех кандидатов губернаторы, которые должны будут избираться в сентябре текущего года, может дорого обойтись резиденции губернатора Свердловской области. Напомним, что по настоянию федерального руководства «Единой России», праймериз в выборных регионах должны стартовать уже в апреле-мае 2017 года. Однако в Свердловской области, где вопрос по и.о. губернатора пока остается подвешенным, есть и другая проблема – местное отделение партии находится в состоянии, близком к катастрофическому, и организовывать здесь праймериз значит почти наверняка подвергнуть и.о. риску открытые праймериз проиграть. «Как обычно, никто не сможет договориться о нужном голосовании и на выходе получится какая-нибудь подстава, это же СРО «Единая Россия»» – сетуют участники процесса.

Поэтому, в целях соблюдения безопасности, решено проводить в Свердловской области праймериз по закрытой процедуре – только с участием представителей партии, с подсчетом голосов под контролем представителей администрации губернатора Свердловской области и другими недемократичными, но защищающими интересы области, мерами.

Пикантный скандал – новоизбранный депутат Госдумы из Свердловской области ищет себе «безотказного помощника»

Один из новоизбранных от Свердловской области в Госдуму депутатов попал в сплетни пикантного характера. На Охотном ряду весьма активно обсуждается его, якобы нетрадиционная сексуальная ориентация, которую весьма искусно удавалось скрывать в годы жизни в Екатеринбурге. Но Москва, видимо, раскрепостила и окрылила избранника настолько, что он решился в открытую искать себе помощника – молодого человека, готового на все, в том числе и неформальное общение с шефом. «С учетом специфики работы Госдумы, сомнений нет, что такой помощник все-таки найдется, Но новоизбранному депутату все-таки в ближайшее время старшие товарищи по партии должны будут указать, что вести себя лучше бы поскромнее», – говорят слухмейкеры.

Крицкий сбивает цену на башню

Сплетники сообщают, что у бывшего вице-мэра по строительству, а ныне депутата гордумы и управляющего строительной компанией ЛСР Владимира Крицкого появились собственные виды на недостроенную екатеринбургскую телебашню, точнее, земельный участок под ней. Однако он считает, что цена, которую просит МУГИСО – более 650 млн рублей – слишком высока. Поэтому, пользуясь своим авторитетом эксперта в строительной отрасли, он начал рассказывать в СМИ о том, что снести башню практически невозможно, как и приспособить к современной жизни. После прослушивания его выступления на радио «Город» может создаться впечатление, что инвестиции в башню действительно нецелесообразны. Если Крицкому удастся убедить в этом своих конкурентов-застройщиков, аукцион может не состояться, после чего МУГИСО, возможно, придется снизить цену.

Шептий боится, что новенькие депутаты подведут его с декларациями о доходах

Руководство свердловского отделения «Единой России» в преддверии выборов губернатора и президента очень боится оказаться втянутым в скандал, если кто-то из депутатов заксо «забудет» вовремя сдать декларацию о доходах и имуществе или «перепутает» цифры. Сейчас, когда до окончания срока ее подачи осталось меньше месяца, руководящие единороссы активно проводят разъяснительную работу с коллегами, которые избраны депутатами в первый раз. Новичкам составляют чуть ли не пошаговую инструкцию, а также стращают досрочным лишением мандата в случае нарушений процедуры.

Медуниверситету указали на «правильного ректора»

Выборы ректора Уральского государственного медуниверситета, говорят в вузе, прошли еще до официального подведения итогов. По словам знакомых с ситуацией в единственном на Среднем Урале высшем учебном заведении, готовящем врачей, «сверху» уже спущены указания, в соответствии с которыми во главе УГМУ хотят видеть «молодого сотрудника, не старше 45 лет». Исходя из того, кто заявлен в списке кандидатов, соответствует этому «пожеланию» лишь Кирилл Бердюгин, которому сейчас 44 года – остальные кандидаты сильно старше. При этом на счету ученого, еще в 2011 году получившего степень доктора наук, по официальной информации на сайте университета, уже есть 345 печатных работ, 6 монографий и 39 патентов РФ – это, считают федералы, обеспечит ему необходимый репутационный вес в общении с именитыми сотрудниками УГМУ в случае победы на ректорских выборах.

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