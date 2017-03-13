Куйвашев поссорился с Тунгусовым! – Самые крутые слухи недели

Публикации за 13.03.17

Из нового выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать, кто и зачем организовал «арест» Аркадия Белявского в прошлую пятницу, почему не ладятся отношения Евгения Куйвашева и Владимира Тунгусова, какого из двух Жень предпочтет глава администрации губернатора, что роднит Жанну Рябцеву и Наталью Поклонскую, а также о многом другом, не менее интересом.

«Арест» Белявского – это накат Паслера на Куйвашева?

Появилась еще она версия громкого скандала с участием экс-министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского. Напомним, что в минувшую пятницу в ряде СМИ появилась информация о задержании бывшего чиновника в Санкт-Петербурге. В том, что данный вброс связан с выборами губернатора Свердловской области, не сомневается ни один из экспертов. Однако мнения насчет того, кому это было выгодно, разошлись. Так, приоритетной версией считается включение в борьбу за пост главы Свердловской области Ростеха. Однако есть и другая, набирающая популярность версия – с учетом источника распространения фейка, «информационную бомбу» мог заложить под Евгения Куйвашева Денис Паслер, сводя счеты с бывшим патроном. «Скомпрометировать Куйвашева, который пока так и находится в подвешенном состоянии по выборам, перед Москвой сейчас довольно простое дело. Появление в череде экс-министров под следствием (где уже есть Пьянков, Сидоренко) еще одного персонажа в любом случае бросает тень на губернатора. Мол, это ж надо, какой у него в правительстве был рассадник «уголовников». А то, что против Белявского ничего нет и никто его не задерживал – это уже дело десятое. Осадочек «а в Свердловской области опять какой-то скандал» в Москве останется, чего все и добивались», – говорят слухмейкеры.

Куйвашев и Тунгусов сильно конфликтуют…

Говорят, что губернатора Свердловской области и главу его администрации не берет мир. Несмотря на, казалось бы, общие цели и задачи, чиновники не могут найти друг с другом общего языка. Претензии стары как мир. Евгений Куйвашев не выполняет взятых на себя обязательств, а Владимир Тунгусов, привыкший к тому, что в «сером доме» его указания выполнялись беспрекословно, каждый раз в впадает в ступор от того, как Куйвашев демонстрирует свое нежелание быть «марионеткой» в жестких руках г-на Тунгусова. «На самом деле, агентов влияния на Куйвашева сейчас не так уж и мало, как бы ни хотелось Владимиру Георгиевичу проредить поляну, отправить Куйвашева в полный информационный вакуум он не может. Всегда будут интересанты, способные сломать ход игры и спутать карты. Кочетков, Анисимов, переговорщики от Собянина – этот ряд можно продолжать еще довольно долго, – отмечают эксперты. – Потому и выборный креативный штаб имени Куйвашева не работает как надо. Это фикция, нужная до тех пор, пока в отношениях Куйвашева и Тунгусова не появится определенность».

…И это может изменить ход выборов губернатора Свердловской области

У Евгения Куйвашева и Владимира Тунгусова стремительно заканчивается время, чтобы найти общий язык и, вернув расположение Москвы, выбить Куйвашеву назначение и.о. и разрешение идти на выборы. «Слабость нынешнего губернатора растет с каждый днем, интриги в команде не добавляют уверенности в завтрашнем дне. Как никогда велика опасность того, что Тунгусов сыграет в свою игру и предаст Куйвашева», – отмечают слухмейкеры. Есть даже некий резервный план, который включится в работу, если Куйвашев не признает в Тунгусове «тайного губернатора и хозяина Свердловской области»: в этом случае, ставка будет сделана на Ройзмана, который как раз сумел показать свое умение Тунгусова слушать. «Всем памятны слова, произнесенные Тунгусовым в кулуарах администрации президента – мол, для меня оба Жени хороши. Ну так почему бы в этом случае не притопить Куйвашева и не сделать ставку на Ройзмана? Все шансы выиграть выборы у него есть, к тому же появится прекрасная возможность продемонстрировать, как Свердловская область может мобилизовать избирателей. Накануне президентской кампании это все равно для региона важно», – отметил источник, близкий к администрации губернатора Свердловской области.

Поклонская и Рябцева пойдут на выборы

Управление внутренней политики администрации президента ищет женщин. Есть мнение, что кандидатки обязательным образом должны быть представлены на региональных и, тем более, президентских выборах. В связи с этим в регионы был отправлен запрос, есть ли там достойные претендентки, обладающие выборным потенциалом и определенной стрессоустойчивостью. Как сообщают слухмейкеры, в Свердловской области по-прежнему сильны позиции активистки ОНФ Жанны Рябцевой, чью кандидатуру поддерживает и лоббирует не только уральское полпредство, но и имеющий определенный вес на Урале замглавы управления по внутренней политике администрации президента Алексей Анисимов. Не исключено, что именно Рябцева и представит в конечном счете женщин в выборном списке кандидатов в губернаторы Свердловской области.

Если же говорить о кандидатах в президенты РФ, то там большие шансы на выдвижение имеет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Именно с этим и связан ажиотаж вокруг нее в СМИ – бывшего крымского прокурора специально подставляют под удар, чтобы понять ее силы и возможности на грядущих выборах.

Куйвашева порадовал в полпредстве собственный портрет

Говорят, что посещение в минувшую пятницу уральского полпредства порадовало Евгения Куйвашева. Во-первых, избегающий появления на мероприятиях, организованных «букингемским дворцом» Евгений Владимирович был рад тому, что ему не придется общаться с Игорем Холманских. Отношения между ними не ладятся уже давно и отпуск, который случился у Холманских в дни проведения совещания с участием свердловского губернатора, пришелся весьма кстати. Во-вторых, Евгению Куйвашеву, говорят, было крайне приятно увидеть свой портрет на стенде, размещенном в холле первого этажа полпредства. На нем перечислены бывшие и нынешние чиновники полпредства, отмеченные государственными наградами. В их числе и бывший уральский полпред, а ныне глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что Куйвашев посещал полпредство впервые за много месяцев, чтобы принять участие в окружном совещании по вопросам применения высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организаций ОПК Уральского федерального округа в проектах по развитию Полярного Урала.

В Театре эстрады из-за «выступлений» директора Новикова упала посещаемость

Посещаемость спектаклей Театра эстрады, директором которого является Александр Новиков, упала после всех последних заявлений руководителя. На некоторые шоу распродается лишь по половине зала: по словам слухмейкеров, зрители отказываются ходить в учреждение из-за последних «выступлений» барда. Напомним, музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова и бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. По версии следствия, они собрали деньги с пайщиков и резко прекратили строительство. Сейчас в деле разбирается суд. А сам Новиков на пресс-конференциях, которые он устраивал в Театре эстрады, обвинял пайщиков в сговоре и мошенничестве, а представителей СМИ, освещавших процесс, покрывал нецензурными словами. В результате публика решила наказать Новикова рублем – и не ходить на представления в театр, который он возглавляет.

Популярный портал приравнял имя губернатора к нецензурной брани

Неприятный казус с губернатором, вернее, его фамилией, произошел на прошлой неделе на популярном городском форуме «Обсуждение новостей» портала е1. По каким-то загадочным соображениям внутренняя цензура форума стала считать фамилию «Куйвашев» неприличным словом. При попытке пользователей написать в форуме какой-нибудь комментарий с упоминанием главы региона, его фамилия стала автоматически заменяться надписью :cеnsored:, в результате чего форум запестрил фразами вроде «Губернатор :cеnsored: снова ляпнул что-то не то» или «Губернатор :cеnsored: нам не нужен». Нетрудно представить, какое оживление эта «фича» вызвала у форумных троллей, которые, впрочем, быстро начали заменять фамилию губернатора различными эвфемизмами вроде «Ненашев». Однако через пару дней странная автозамена снова исчезла: видимо, администрация портала посчитала, что уж лучше оставить губернаторскую фамилию как есть.

В Свердловской области расцвела торговля новорожденными детьми?

Тревожные слухи приходят из аппарата областного детского омбудсмена. Говорят, в регионе в два раза увеличилось число регистрации новорожденных без справки из медицинских учреждений. Существует опасность, что многие дети, которых регистрируют таким образом, на самом деле рождены вовсе не теми женщинами, которые выдают себя за матерей. «Законодательство позволяет регистрировать в загсах новорожденных детей на основании показаний двух свидетелей. Эта норма была когда-то введена для жительниц отдаленных территорий, кочевых народов и так далее. Но в этом году самый высокий рост таких случаев показали Москва, Петербург и Екатеринбург. Придет такая с двумя свидетелями, говорит – это мой ребенок, а на самом деле – одному богу известно, кто его на самом деле рожал», – переживают в аппарате детского омбудсмена. В качестве версии там осторожно высказываются о возможной торговле новорожденными детьми, хотя подтвержденных фактов такого рода нет.

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Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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