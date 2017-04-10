«Красный» банкир передумал биться за Свердловскую область – Самые крутые слухи недели

Публикации за 10.04.17

В очередном выпуске «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать, как мотают нервы обитателям «желтого дома», почему «красный» банкир передумал биться за Свердловскую область и кто проверяет главу областного ГИБДД на прочность.

«Желтый дом» паникует – на Урал могут выслать Анисимова

Подвешенная ситуация с назначением и.о. губернатора Свердловской области продолжает мотать нервы обитателям «желтого дома». «На прошлой неделе губернаторские вздрогнули от назначения ОНФовца Бречалова, и тут же прилетела «новость-слух» о том, что Путин может выбрать на губернатора в Свердловскую область не Евгения Куйвашева, а руководителя исполкома Народного фронта Алексея Анисимова. Кто ее запустил – это уже не важно, важно, что в резиденции все опять начали беспокоиться о своем будущем», – отмечает один из слухмейкеров. По его данным, эта угроза даже привела к некоторому улучшению отношений между Куйвашевым и Тунгусовым, которые в последнее время очень плохо ладят.

На 4 канал ищут нового ведущего – вместо Енина

Слух о поисках нового ведущего облетел на прошлой неделе журналистское сообщество Екатеринбурга. Речь идет об эрудированном, хорошо говорящем мужчине, который имеет желание попробовать себя в роли ведущего ток-шоу. Естественно, данная сплетня породила массу версий – кто-то говорил о запуске на «Четверке» нового продукта, однако большинство сходилось во мнении, что это – замена Евгению Енину. Мол, последнего в администрации губернатора Свердловской области все же больше хотели бы видеть в роли политконсалтера для СРО «Единая Россия», в этом случае с телевидением, где, цитируем, «Енин уже давно всех высот достиг», можно и повременить.

Московский банкир Парфенов не горит желанием идти на выборы от КПРФ

Свердловские коммунисты до сих пор не определились со своей кандидатурой на губернаторских выборах. Московский банкир Алексей Парфенов, который считался наиболее вероятным претендентом, похоже, охладел к Среднему Уралу. Рассказывают, что именно из-за его равнодушия сорвалось рассмотрение этого вопроса на прошедшей в субботу региональной конференции КПРФ. По слухам, Парфенов просто-напросто без всяких видимых причин не приехал в Екатеринбург, хотя его здесь ждали. Слухмейкеры разводят руками: ведь всего неделю назад в регион приезжал эмиссар Зюганова Юрий Афонин, который встретился с губернатором Куйвашевым и проинформировал его о намерении КПРФ выставить в качестве его спарринг-партнера на выборах московского «варяга».

Коллеги проверяют Демина на прочность

Главного гаишника Свердловской области Юрия Демина неожиданно решили «проверить на устойчивость» собственные подчиненные. В курилках обсуждается увольнение главного автоинспектора страны Нилова, якобы оказывавшего Демину поддержку наверху и теперь возникает вопрос: если слухи правдивы, не продолжится ли кадровая ротация на региональном уровне, и не освободится ли кресло, столь заманчивое для любого руководителя ГАИ. «Крайними», впрочем, опять оказались автомобилисты.

Рассказывают, что для проверки на прочность своего начальника автоинспекции на местах решили проигнорировать заявления облГИБДД о том, что в первый месяц после введения штрафов за отсутствие знака «Шипы» на машинах с шипованой резиной в Свердловской области никто никого штрафовать не будет.

Всего через пару дней после публичных обещаний, автовладельцы в нескольких городах, среди которых называется, в частности, Первоуральск, с удивлением и протоколами на 500 рублей штрафа в руках поняли, что для некоторых инспекторов слова областного руководства, похоже, пустой звук. При этом мало кто верит в излишнюю ретивость ИДПС на низовом уровне, и слухмейкеры предполагают, что именно руководство городских отделов таким образом проверяет, не сдал ли позиций полковник, раньше очень не любивший подобного игнорирования своих указаний. При этом формально все штрафы накладываются в строгом соответствии с ПДД и КоАП, что подстраховывает авторов подобной идеи от официальных выговоров и прочих дисциплинарных последствий.

Министр внешнеэкономических связей Алексей Соболев вкладывает деньги в ювелирку

Одного из самых молодых министров Свердловской области стали все чаще замечать в одном из ювелирных магазинов одной из федеральных сетей в Гринвиче. Рассказывают, что Соболев, имея при себе суммы денег разной степени внушительности, выбирает ювелирные украшения и скрупулезно их скупает. При этом, стоит отметить, что речь идет не о самых дорогих ювелирных брендах. Слухмейкеры гадают – то ли министр одаривает близких, несколько экономя, на драгоценностях, то ли вкладывает деньги в золото и бриллианты, оставляя задел на будущее.

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Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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