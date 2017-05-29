Предвыборное лето: агитация за еду и новый «папа» для Ройзмана / «Самые крутые слухи недели»

Публикации за 29.05.17

Из очередного выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать, почему оппозиционных депутатов просят не подписываться за Куйвашева, зачем Ройзману новый «папа» на период выборов и кто теперь хозяйничает в УФСБ.

Агитировать будем за еду – кампанию по выборам Куйвашева решено строить на харизме врио

В условиях жесткого дефицита выборных бюджетов, агитацию за Куйвашева будут строить на харизме самого кандидата. Как рассказывают слухмейкеры, первые выезды Куйвашева в Первоуральск и Нижний Тагил для общения с потенциальными избирателями – яркое тому свидетельство. «В принципе, это вполне понятная тактика – если Куйвашева готовить к публичным выступлениям, он вполне способен и речь прочитать, и на вопросы зала ответить. А если учесть, что под эти встречи с избирателями еще и не нужно тратиться на аренду залов – муниципалитеты все делают за свой счет – то это вообще может выйти самая малозатратная выборная кампания губернатора за все время».

Правда, до сих пор не получен ответ на вопрос, как избиратели узнают о выборах губернатора Свердловской области – в СМИ по этому поводу кампании пока не наблюдается. В этой же связи возникает большой вопрос и по явке избирателей. Даже с учетом того, что задачи по красивым цифрам явки Москва перед Свердловской областью не поставила, хоть какое-то количество уральцев все равно должно прийти к урнам и проголосовать. Вялая информационная кампания ставит выполнение этой задачи под большой вопрос.

Главы муниципальных дум уговаривают оппозиционных депутатов не отдавать подписи за Куйвашева

В предвыборном штабе Евгения Куйвашева испугались собственного превосходства в муниципальном фильтре губернаторских выборов. Говорят, что «желтый дом» разослал директивы в муниципальные думы с указанием «придержать» оппозиционных депутатов, чтобы те ни в коем случае не отдавали свои подписи за действующего врио губернатора. Мол, готовых поддержать Куйвашева единороссов и так достаточно, а если к ним присоединятся еще и независимые депутаты, тогда не хватит голосов для альтернативного кандидата, и выборы могут не состояться. Избранники на местах со смехом рассказывают, как их вызывают председатели дум и осторожно советуют не голосовать за Куйвашева, потому что «так резиденция сказала».

Начальник свердловской полиции может остаться без заместителей

Свердловскую полицию в ближайшее время может настичь масштабная кадровая чехарда. По информации источников в правоохранительной среде, уже 1 июня на новую работу может выйти замначальника ГУ МВД РФ по Свердловской области – начальник полиции региона, генерал-майор Владимира Романюк. Его пригласили на руководящую должность в один из федеральных банков в Москву. По некоторым данным, размышляет об уходе из МВД еще один заместитель главного силовика региона – Владимир Миронов. По некоторым данным, его также прельстила работа в близкой государству финансово-промышленной группе. Таким образом, в первый день лета у Михаила Бородина может остаться лишь один действующий заместитель – Петр Кривегин.

Кроме того, по-прежнему муссируются слухи о скором переводе начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Трифонова в Карачаево-Черкесию. Пост руководителя республиканского главка освободился 2 февраля после ухода генерал-майора полиции Казимира Боташева. В ГУ МВД РФ по Свердловской области пока не комментируют сведения о вероятном увольнении сразу трех высокопоставленных силовиков.

Ройзман ищет нового «папу»

Екатеринбургского мэра Евгения Ройзмана не хотят допускать до выборов губернатора Свердловской области. Такое решение приняли на Старой площади. И донесли до уральских элит недвусмысленное сообщение – Ройзман не должен пройти муниципальный фильтр. Поэтому на местах ему, вероятно, будут чинить препятствия. Такое положение вещей ставит крест на амбициях мэра, но он все же не унывает, вполне справедливо рассчитывая на то, что в администрации президента нет единого центра принятия решений. И если Ройзман не нравится Кириенко, то Ройзман найдет себе другого покровителя. Чем он сейчас, по слухам, и занят. Кого экс-наркоборец наметил в качестве нового «папы», пока неизвестно.

ФСБ не может определиться – кто в доме хозяин?

24 мая истек срок контракта у Александра Вяткина. После этого, формально власть в управлении переходит его первому заму, до тех пор, пока президент не определится с кандидатурой на пост руководителя спецслужбы в регионе. Однако до сих пор указ Президента не опубликован, и получается так, что Александр Петрович, обладая авторитетом, реальной властью не обладает. При этом источники, знакомые с ситуацией, рассказывают разное – одни утверждают, что Вяткин находится в отпуске. Другие, что он по привычке посещает место службы. В общем, одно не исключает другого.

Внимание! Редакция ИАА «Новый День – Екатеринбург» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Екатеринбург. Другие новости 29.05.17

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