Тунгусов и Кочетков купили Куйвашеву «Яблоко», а Ройзман онемел – Самые крутые слухи недели

Из нового выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать о некоторой подоплеке истории с аннигиляцией свердловского отделения «Яблока» и как с этим связаны Ройзман, Куйвашев, Тунгусов и Кочетков. Также в слухах: почему онемел Ройзман, как коммунистов заставляют бесплатно работать на банкира и зачем ему последнее место на выборах, а также многое другое, не менее интересное.

Сколько стоит предательство? Уральцы готовятся искать следы подкупа экс-яблочников

Демарш с выходом из партии «Яблоко» Юрия Переверзева и десятка его сторонников в ответ на предложение лидера партии Явлинского выдвинуть в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана удивил и поразил в минувшие выходные многих уральцев, следящих за выборной кампанией. Внезапность данного решения многие эксперты склонны объяснять только деньгами. «Переверзев несколько дней ни с кем не выходил на связь, но это не значит, что он не был доступен для переговоров. Просто кто хотел договориться, тот его нашел и без лишнего шума купил нужное решение ячейки», – отмечает один из слухмейкеров.

По мнению экспертов, за интригой вокруг распада ячейки «Яблока» стоит резиденция губернатора в лице Владимира Тунгусова. «С одной стороны, покупкой уральского «Яблока» Тунгусов как бы защищал интересы своего шефа, ликвидировав возможность для Ройзмана выдвинуться в губернаторы. С другой стороны, и об этом тоже многие говорят, это могла быть и игра с двойным подтекстом: формально Тунгусов защищал Куйвашева, а фактически, сформировав скандал на пустом месте, он привлек внимание Москвы к Ройзману. И как бы так не получилось, что сейчас администрация президента даст указание не только не мешать выдвижению Ройзмана, но и открыть ему все возможности для прохождения муниципального фильтра – лишь бы только прекратился скандал с административным давлением на популярного в определенной среде политика», – считают слухмейкеры. В случае же, если Ройзман пройдет бюрократические препоны и получит право участвовать в выборах губернатора, их исход становится непредсказуемым. Вместо гарантированной победы над спойлерами в первом туре, врио губернатора Евгений Куйвашев может получить, как второй тур, так и проигрыш в первом туре. Игра с «Яблоком» и Евгениями – это очень в духе главы администрации губернатора, открыв ящик Пандоры, он, одновременно, обелил себя перед Москвой – все, что нужно для блага врио, он сделал, теперь все карты в руках судьбы, а с Тунгусова – никакого спроса», – отмечают эксперты.

Уральцы, между тем, готовятся искать следы подкупа «яблочников» – если в ближайшее время у кого-то из них внезапно появится дорогое имущество (квартира, машина, земля и т.д.) – это будет служить явным доказательством того, что подкуп имел место быть.

«Яблоко» купил Куйвашеву Кочетков?

Между тем, в силовых кругах стремительно набирает популярность версия о том, что «уральское яблоко» купил вовсе не Тунгусов, а бизнесмен Виталий Кочетков. Якобы, это был один из элементов спонсорской помощи со стороны друга врио губернатора, направленный на устранение самой сильной угрозы для Евгения Куйвашева. Однако эффект от скандала, несмотря на выходные, получился гораздо сильнее предполагаемого и теперь приходится бороться с его последствиями. «Таким образом, пока официальная сторона переговоров – в лице администрации губернатора, склоняла яблочников к поддержке никому не известного представителя партии по фамилии Тюриков, другая сторона, которая тоже за интересы Куйвашева, этих же яблочников скупила оптом и сорвала выдвижение. Очень интересный прецедент», – говорят слухмейкеры.

Ройзман молчит, потому что все знает

Наблюдателей удивляет подозрительное молчание Евгения Ройзмана – обычно многословный, в том числе и в социальных сетях, глава города Екатеринбурга молчит как рыба о скандале вокруг «Яблока», перспективах выдвижения и т.д. Привыкший выжимать максимум даже из своих встреч с избирателями, Евгений Вадимович в выходные только принял участие в пресс-конференции с Явлинским – и на этом все. Телефон для журналистов также оказался недоступен. «Скорее всего, Ройзман просто знает всю подоплеку истории с «Яблоком», с «Парнасом» и т.д. И молчит, опасаясь проговориться. Если это так, то это очень умная линия поведения», – говорят слухмейкеры.

Уральских коммунистов призвали безвозмездно поработать на благо банкира

Коммунисты Свердловской области без воодушевления приняли решение московского руководства направить на Средний Урал бороться за место губернатора банкира Алексея Парфенова. «Человек с, мягко говоря, весьма неоднозначной репутацией, совершенно незнакомый нашему избирателю… Все это выглядит как плевок в товарищей со стороны Москвы», – негодует один из партийных активистов. Понимая всю карикатурность выборов главы региона, коммунисты, между тем, возмущаются тем, что в случае со столь важным для страны регионом вопрос с кандидатом решился, судя по всему, с помощью денег, а не путем переговоров и выборов среди достойных. Хотя, также ходят слухи, что помощь Парфенову с работой по сетке агитаторов, встречам с избирателями, а также всю другую работу по выборам Москва безвозмездно «повесит» на местное руководство ячейки. То есть свердловское отделение КПРФ на свои деньги будет пытаться выбирать кандидата из Москвы. Это не добавляет варягу ни популярности, ни любви местных коммунистов. Поэтому, предполагает ряд экспертов, вместо поддержки, Парфенов рискует получить полный саботаж работы своего выборного штаба.

Сам же Парфенов намерен героически сражаться за последнее место на губернаторских выборах

Губернаторская кампания этого года в Свердловской области имеет одну интересную особенность. Некоторые партии, которые принимают в ней участие, намерены героически бороться не за первое и не за второе, а за самое последнее место. По слухам, именно такую стратегию избрала одна из парламентских партий – КПРФ в лице варяга-банкира Парфенова. Выдвижение никому не известного московского гостя способно смутить даже самых преданных сторонников партии. «Делать в его штабе ничего не будут, постараются занять самое последнее место, чтобы потом выставить себя обиженными и заявить, что «Единая Россия» всех купила. Что вдвойне смешно с учетом того, что сама партия выдвинула человека далеко не бедного», – отмечают осведомленные источники.

Сергею Носову вот-вот найдут губернию

А глава Нижнего Тагила Сергей Носов, по слухам, уже в ближайшее время покинет Свердловскую область. Невозможность выступить на губернаторских выборах против Куйвашева, как говорят, здорово рассердила амбициозного градоначальника и он снова активизировал усилия по поиску нового места работы. Ходят слухи о его визите в Москву в конце прошлой недели – якобы Сергей Константинович обсуждал в администрации президента возможность выдать ему «на кормление» какую-нибудь другую область.

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