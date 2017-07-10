На Дне любви, семьи и верности в Екатеринбурге выступали пьяные артисты? – Самые крутые слухи недели

Из нового выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать, почему у зрителей концерта в честь Дня любви, семьи и верности вызвало вопросы поведение артистов, как Тунгусов хочет отвадить журналистов от облизбиркома, зачем Сергина сделают вторым после Куйвашева и о многом другом, не менее интересном.

Тунгусов хочет отвадить журналистов от избиркома

В резиденции губернатора работают над тем, чтобы напрочь отбить у журналистов желание писать что-то об избирательной кампании. Поскольку прямых запретов установить невозможно, делается все возможное, чтобы работники СМИ сами махнули рукой на областной избирком и перестали интересоваться его деятельностью. Как один из примеров – регламент допуска журналистов в помещения избиркома. Вместо того, чтобы составить список корреспондентов и пропускать их в здание по нему, как это делается в правительстве, избирком использует устаревшую и крайне непопулярную форму: каждый журналист должен заранее заказать себе разовый пропуск, а потом получить его в бюро пропусков. В результате перед началом заседаний избиркома у бюро пропусков скапливается огромная очередь. Причем некоторым операторам приходится стоять в ней дважды, если они сразу не указали, что при них имеется видеокамера. Журналисты возмущаются, но поделать ничего не могут: говорят, что такой порядок проникновения в избирком установил лично первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

Отношения между Орловым и Тунгусовым перерастают в «холодную войну»

Отношения между двумя первыми вице-губернаторами – «экономическим» Алексеем Орловым и «политическим» Владимиром Тунгусовым – переживают не лучшие времена. По слухам, губернатор Евгений Куйвашев начал отдавать явное предпочтение первому, что, конечно, не нравится «серому кардиналу». Однако он использует проверенную тактику «разделяй и властвуй»: в информационном поле формируется точка зрения, что за все экономические проблемы области должен ответить именно Орлов. Куйвашева, с которым Тунгусов вынужденно оказался в одной упряжке, старательно выводят из-под удара.

В новом заявочном комитете нового «ЭКСПО» появляются сотрудники из прошлого

Ходят слухи, что в новом наборе заявочного комитета по подготовке к проведению в Екатеринбурге «ЭКСПО» уже «нарисовались» несколько его бывших сотрудников. В частности, Алиса Прудникова уже подтвердила свое сотрудничество с данным проектом. В очередь выстроились и другие желающие. «Ажиотаж вокруг заявочного комитета объяснить просто. Во-первых, это хорошая зарплата. У кого-то она в прошлый раз начиналась от 120 тысяч, у кого-то, как у Прудниковой, была и 300 тысяч… Но не это главное, а возможность за казенный счет путешествовать по миру и жить за границей месяцами. Например, кто откажется от 3-4 месяцев проживания в Париже под видом подготовки заявки Екатеринбурга? Так что все желающие уже подновили свои загранпаспорта, обзавелись шенгеном на три года и ждут первых командировок», – рассказывают слухмейкеры.

Сергин будет вторым. После Куйвашева

Говорят, что резиденция губернатора Свердловской области в лице своего идеологического блока окончательно определилась с главным спарринг-партнером для Куйвашева. Им станет Дмитрий Сергин. В связи с этим в ближайшее время ожидается существенная активизация агитационной кампании за Сергина в регионе – за пределами Екатеринбурга данного кандидата знают еще очень и очень плохо. После окончания выборов «пиар в пользу Дмитрия Рифовича», как думают многие, не уйдет в небытие – есть предложение сделать из Сергина одно из лиц заявки Екатеринбурга для «ЭКСПО», ведь такой типаж, как у него, безусловно, вызовет симпатию в Европе.

Открытие Иннопрома в «Космосе» выявило самых информированных VIP-ов

Любопытное наблюдение: воскресное открытиеИннопрома в ККТ «Космос» выявило, кто из VIP-ов, получивших приглашение на данное мероприятие, имеет доступ к полезной информации ( в частности, по отклонениям от графика работы Путина в Екатеринбурге), а кто – нет. Так, первыми в фойе «Космоса» ( в районе 18.00) были замечены Татьяна Мерзлякова, чуть позже подошли министр инвестиций Дмитрий Нисковских, глава свердловского союза журналистов Александр Левин, спикер заксо Людмила Бабушкина и т.д. «А вот, к примеру Азат Салихов, министр Алексей Орлов и ещё ряд персонажей появились прямо к моменту пуска в зал, стало быть, они знали, что все отложится и предпочли не тратить время в толпе других гостей», – отмечают слухмейкеры. Стоит отметить, что в общей сложности Путин задержался с появлением на торжественном открытии выставки на час и сорок минут.

Учителя Екатеринбурга шантажируют родителей аттестатами

В школе № 82 девятиклассникам выдали аттестаты без печати. Чтобы получить заверенный документ, родители должны скинуться на охрану школы. Незаконность таких методов очевидна, и сначала несколько родителей обратились на местный телеканал. Но уже к вечеру передумали, объяснив свое решение в смс следующего содержания: «Ребенок ревет, просит дать доучиться без скандалов. Никто из родителей других детей тоже не хотят, или боятся».

На Дне любви, семьи и верности в Екатеринбурге выступали пьяные артисты?

Некоторые вопросы по поводу своей адекватности вызвал солист выступавшей в минувшую субботу на Плотинке на концерте в честь Дня любви, семьи и верности в Екатеринбурге солист группы «Рондо». Создавалось ощущение, что г-н Иванов вышел на сцену пьяный или под воздействием каких-то иных веществ, влияющих на поведение и ощущения человека. Впрочем, немногочисленным зрителям этого концерта, судя по всему, было все равно, в каком состоянии выступает солист и группа. «Люди больше радовались хорошей погоде, а кто там, на сцене, и что там с ними происходит – было практически все равно», – отмечают очевидцы.

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