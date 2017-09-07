Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:50 мск

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Названо имя сменщика Рапопорта на посту министра, – слухи недели

Названо имя сменщика Рапопорта на посту министра, – слухи недели

Неумолимо приближается единый день голосования, а за ним и 11 сентября – день после выборов, когда в свердловском правительстве ожидаются некоторые перестановки. В частности, наиболее настойчивые слухи ходят вокруг министерства физической культуры и спорта Свердловской области и его нынешнего руководителя Леонида Рапопорта.

О том, что он может лишиться поста, поговаривают уже давно. Но теперь, как говорят слухмейкеры, названо и имя того, кто займет его кресло после 10 сентября. По некоторым данным, это может быть замминистра спорта Андрей Зяблицев, которого все чаще видят с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Если слухи окажутся верны, карьере Зяблицева можно только позавидовать – еще в прошлом году он руководил лишь отделом учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы.

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