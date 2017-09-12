Слух дня: РПЦ настояла на следственном эксперименте убийства семьи Романовых

По некоторым данным, РПЦ попросила следователей провести в Екатеринбурге следственный эксперимент по расстрелу последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сообщают активисты общества «Мемориал Романовых», ссылаясь на собственные источники. По их словам, местом проведения следственного эксперимента выбран музей на Ганиной яме. «По информации нашего источника, на эксперименте настоял Московский Патриархат. Идея настолько бредовая, что не поддается объяснению. Тем не менее, по указанию Церкви в современное уголовное дело включена экспертиза возможного убийства. Следственный эксперимент состоится едва ли не сегодня», – говорят общественники. Между тем, в СУ СКР по Свердловской области никак не комментируют появившуюся информацию.

Последнего русского императора Николая II, его супругу императрицу Александру Федоровну, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея, а также их слуг расстреляли в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Сейчас на этом месте стоит Храм-на-Крови.

Церковь настаивает, что последним местом упокоения членов царской семьи стала Ганина Яма, где в начале «нулевых» построили поминальный монастырский комплекс. Однако их костные останки были найдены в 1991 и в 2007 годах в Поросенковом логу, в районе старой Коптяковской дороги примерно в 4,5 километрах дальше от Ганиной Ямы.

Результаты независимых генетических экспертиз, проведенных в Великобритании, США, Австрии и России, подтвердили подлинность захоронения членов семьи Романовых. В 1998 году останки были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Однако царевич Алексей и княжна Мария до сих пор не преданы земле. Их останки все еще хранятся следствием лишь как «вещественные доказательства», так как не признаны РПЦ. Дело в том, что с 2000 года Романовы объявлены святыми страстотерпцами, и теперь вопрос их погребения не в компетенции светской власти.

В этой связи Следственный комитет возобновил расследование дела о гибели царской семьи, чтобы провести экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича и княжны. Ожидается, что в конце ноября 2017 года состоится заседание Священного Синода Русской православной церкви. На нем патриарх всея Руси Кирилл объявит результаты расследования РПЦ относительно подлинности найденных под Екатеринбургом останков семьи последнего русского императора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

«Хорошо, мы вам перезвоним» – кто и как станет доверенным лицом Путина в грядущей кампании (ФОТО). / Свинокомплекс «Горноуральский», загадивший землю в Пригородном районе, отделался штрафом в 30 тысяч рублей. / Футболисты Григория Иванова вернулись из колонии, пропустив от зэков 7 мячей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»