Слух дня: Свердловская область на две недели осталась без губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев решил отдохнуть после утомительной избирательной кампании. Говорят, что еще несколько дней назад он написал заявление на двухнедельный отпуск и покинул регион. Судя по тому, что напуганных телефонными террористами екатеринбуржцев в пятницу успокаивал не Куйвашев, а сити-менеджер Александр Якоб, это недалеко от истины.

Впрочем, в администрации губернатора не подтверждают, что он ушел в отпуск. «На следующей неделе Евгений Владимирович будет принимать участие в нескольких совещаниях в Москве, а также проведёт встречи в представительстве Свердловской области в столице по вопросам реализации положений заявочной книги Экспо-2025», – говорят в резиденции.

Екатеринбург. Другие новости 02.10.17

В Алапаевске будут судить чету интернет-мошенников, наживавшихся на «кредитах». / В Екатеринбурге открыли движение по проспекту Ленина и улице Татищева. / Ректор свердловского вуза избрана вице-президентом РАН. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»