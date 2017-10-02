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Слух дня: Свердловская область на две недели осталась без губернатора

Слух дня: Свердловская область на две недели осталась без губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев решил отдохнуть после утомительной избирательной кампании. Говорят, что еще несколько дней назад он написал заявление на двухнедельный отпуск и покинул регион. Судя по тому, что напуганных телефонными террористами екатеринбуржцев в пятницу , а сити-менеджер Александр Якоб, это недалеко от истины.

Впрочем, в администрации губернатора не подтверждают, что он ушел в отпуск. «На следующей неделе Евгений Владимирович будет принимать участие в нескольких совещаниях в Москве, а также проведёт встречи в представительстве Свердловской области в столице по вопросам реализации положений заявочной книги Экспо-2025», – говорят в резиденции.

Екатеринбург. Другие новости 02.10.17

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