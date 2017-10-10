Путина будут выбирать «советом старейшин»

В регионах начинается подготовка к выборам президента РФ. По традиции, активную поддержку кампании будут оказывать так называемые доверенные лица Путина – это известные общественные и политические деятели, которые могут поделиться своей славой и авторитетом в пользу избираемого лица. Однако есть мнение, что в мартовской кампании только кругом избранных доверенных лиц дело не закончится. Список может пополниться и известными в разных отраслях людьми, которые не получат статуса «доверенного лица», но будут активно приглашаться на общественные советы при органах власти для проведения так называемых мозговых штурмов по выборам.

«Может, кто-то из гостей предложит интересный ход, который позволит привлечь на выборы больше народу, может, кто-то подскажет болевую точку, где срочно нужно вмешаться властям, и это даст дополнительные очки будущему президенту – мы пока в процессе выработки концепции» – рассказали источники в одном из властных домов Екатеринбурга.

Предполагается, что «советы старейшин по выборам» начнут проходить с ноября текущего года. Если, конечно, администрация президента в ближайшее время все-таки не придумает другой концепт по взаимодействию с общественностью.

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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