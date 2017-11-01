Долгановых снова ищут кредиторы – слух дня

Говорят, что скандально известные супруги Олег и Лиля Долгановы снова залезли в крупные долги. На этот раз бывшая подруга жены бывшего свердловского губернатора заняла порядка 10 миллионов рублей на открытие ресторана паназиатской кухни в торговом центре «Мытный двор». Возвращать потраченное Лиля Аликовна по традиции не торопится, ссылаясь, якобы, на то, что заведение до сих пор не вышло на уровень прибыли и вообще – какие деньги, на дворе кризис и стыдно быть столь мелочными.

Стоит отметить, что похожие ситуации в предпринимательской деятельности Долгановых уже происходили. Недавняя – в 2011 году, когда в принадлежащем им ООО «Торговый дом «Деликатесов и Ко» проходили обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. Несколько предприятий отдали на реализацию Долгановым мясную продукцию, но расчета так и не получили. Счет тогда тоже шел на миллионы рублей.

Есть и совсем «древняя» история – Лиля Долганова, будучи директором «10 канала», не выплатила зарплаты нескольким сотрудникам, в том числе своему водителю. Последний случайно встретил своею бывшую руководительницу у салона красоты и устроил сцену. Лиля Аликовна вынуждена была скрываться от разгневанного кредитора в своем мерседесе.

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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