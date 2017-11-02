Слух дня: Чекисты ждали Ярутина в Москве, чтобы получить информацию о его заказчиках

Слухмейкеры делятся любопытными подробностями уголовного дела, возбужденного в отношении экс-лидера свердловских «Патриотов России» Сергея Ярутина. Говорят, что московские чекисты долго ждали, пока тот появится в Москве, чтобы задержать его именно в столице, а не на Урале. Причина проста – сотрудникам органов безопасности необходимо было получить информацию о заказчике, в интересах которого действовал «патриот». Правда, удалось ли им выведать эти данные у него, неизвестно. Напомним, Ярутин был арестован в конце октября на два месяца ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Тогда сообщалось, что поводом могли послужить публикации, выход которых был инициированы им на различных интернет-ресурсах. В них, в частности, в негативном контексте рассказывалось о владельцах корпорации СТС и их других активах.

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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