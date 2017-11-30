Слух дня: Биткоины не упадут в цене – их обеспечивает рынок торговли наркотиками и оружием

В сообществе программиcтов объяснили, почему криптовалюта биткоин не упадет в цене. Как выяснилось, биткоины обеспечены товарами, которые не находятся в свободном обороте. При этом пользуются спросом. Речь идет о торговле наркотиками, поддельными паспортами, оружием и другими запрещенными товарами. Хакеры предлагают услуги по взлому электронных ящиков, аккаунтов в соцсетях. Кроме того в даркнете за биткоины спокойно можно купить информацию об СМС сотовых операторов, детализацию соединений звонков и ряда другой любопытной информации. Этот рынок измеряется миллиардами долларов, поэтому криптовалюта не должна подешеветь, если только в обналичку незаконно нажитых денег не вмешается государство. Правда, говорят программисты, сама система обналички в даркнете создана настолько безупречно, что технически это сделать крайне проблематично.

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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