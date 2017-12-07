Биткоин взял новый рекорд, подорожав за сутки на 18%

Самая популярная криптовалюта биткоин четвертый день подряд переживает резкий рост. Сегодня ночью курс биткоина впервые превысил отметку в 14 тысяч долларов и приближается к 15 тысячам долларов, свидетельствуют данные торгов на криптовалютных биржах. За последние три дня криптовалюта подорожала почти на 17%.

По состоянию на 09:34 мск, на бирже Coinmarketcap биткоин торгуется на отметке 14833,70 доллара, его курс вырос на 17,87%. Капитализация криптовалюты превысила 248 млрд долларов. На другой бирже – CoinDesk – к этому времени котировки криптовалюты достигли 14,232,77 доллара.

Накануне биткоин впервые взял планку в 13 тысяч долларов, а днем ранее – 12 тысяч долларов, а капитализация при этом превысила отметку в 200 млрд долларов.

Как сообщал «Новый День», 27 ноября курс биткоина вплотную приблизился к 10 тысячам долларов. С начала ноября самая популярная в мире криптовалюта подскочила более чем на треть с отметки в 6750 долларов.

Резкий рост биткоину обеспечивает повышенное внимание как со стороны частных инвесторов, так и институтов различного уровня – от финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний. Поддержку криптовалюте также оказало недавнее заявление оператора национальной биржи Австралии о планах использовать технологию блокчейн, отмечает Bloomberg. Впрочем, аналитики не исключают, что введение фьючерсных контрактов на биткоин может сыграть понижающую роль.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.17

«Обвала точно не будет»: Орешкин поведал о курсе рубля в 2018 году. / Медведев оставил армию без штанов – зато в тёплом исподнем и белой шляпе. / Вопреки оптимизму чиновников: российская экономика перешла к стагнации. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»