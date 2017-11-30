Слух дня: Владимир Путин тайно посещал Северную Корею

Пользователи сервиса Flightradar, следящего за полетами гражданской авиации, рассказывают любопытные вещи, которые им удалось узнать благодаря порталу. Якобы российский борт №1 Ил-96, на котором летает российский президент, был замечен в ходе рейса в Северную Корею, о котором не сообщалось. Весьма вероятно, что Владимир Путин намеревался тайно пообщаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, отношения с которым сильно обострились из-за ядерных испытаний Пхеньяна. Однако Путин не подозревал, что это может стать известно тем же любителям авиации. Вероятен и другой вариант: что сервис допустил ошибку, либо авиалюбители сами сделали неверные выводы.

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