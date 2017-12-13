Слух дня: Судья на «Инфинити», пойманный пьяным за рулем, попался вновь

Слухмейкеры вновь перемывают кости судье, разъезжающем на Infinity в пьяном виде. Казалось бы, первой истории, когда он оставил место ДТП уже достаточно, чтобы утихомириться – но нет. Говорят, что водителя злополучной иномарки (к слову оформлена она на мать служителя Фемиды) вновь поймали за рулем, в состоянии, вредном для здоровья. Выяснилось, что это довольно-таки молодой человек, которому едва перевалило за тридцать, который трудится в одном из районных судов Екатеринбурга. Поскольку между двумя происшествиями прошла всего неделя, и об этом доложено руководству Свердловского областного суда, весьма вероятно, что карьера юриста в области правосудия может быть закончена.

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

Партнером выставки «Иннопром-2019» может стать Германия. / Скандал: на Урале бизнесменов попросили заплатить за встречу с Борисом Титовым (СКРИН). / Из Екатеринбурга впервые запустили рейсы на Шри-Ланку, но пока – всего два вылета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»