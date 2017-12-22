Слух дня: «президентский» выборный бюллетень будет почти в метр длиной

Президентская кампания еще только началась, а избиратели уже гадают: какой длины будет бюллетень на главных выборах страны и справятся ли с ним КОИБы. По одной из версий, длина избирательного бюллетеня может достичь 90 см.

Сторонники такого предположения цитируют члена ЦИК РФ Евгения Шевченко, который накануне заявил, что в Центризбирком уже поступили уведомления от 34 кандидатов, которые планируют баллотироваться на должность президента. Шестнадцать кандидатов будут выдвигаться от партий и восемнадцать – в порядке самовыдвижения. Если все они смогут успешно пройти процедуру регистрации, и на каждого будет отведено хотя бы 2,5 см вертикального пространства бюллетеня, то один лишь их перечень, без «шапки», будет 85 см длиной. Добавим, что «рекорд» по длине бюллетеня был поставлен на выборах в Госдуму 1995 года – тогда в нем фигурировали 43 политические партии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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