Слух дня: главред «Областной газеты» ищет запасные аэродромы

Наряду с версиями о смене руководства ОблТВ в кулуарах активно обсуждается возможность ухода главного редактора официального печатного органа региона – «Областной газеты». По слухам, Дмитрий Полянин в ближайшее время также может покинуть свою нынешнюю должность.

По сообщениям источников, ситуация с «ОГ» в настоящее время настолько сложная, что и в резиденции губернатора неофициально признают уход Полянина, и в подчиненные ведомства спущена команда не сотрудничать с ним. Параллельно обсуждается вероятность, что Дмитрий Полянин пожелает вернуться на пост председателя Свердловского творческого союза журналистов, который он уже возглавлял в прежние годы. В феврале СТСЖ будет проводить перевыборы руководства, и не исключено, что Полянин будет претендовать на место нынешнего председателя Александра Левина. Несмотря на то, что Левин полностью устраивает губернатора Евгения Куйвашева, что там происходит на самом деле – до конца не ясно. В резиденции источники говорят, что Полянин не пойдет против Левина, но члены Союза журналистов, наоборот, подтверждают, что в кулуарах идет борьба за голоса.

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

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