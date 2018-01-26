Слух дня: под Стуликовым зашатался стул

В Свердловской области грядет ротация в прогубернаторских медиа. Пока что речь идет только о ресурсах, которые живут за счет бюджета. В первую очередь – об ОТВ. Разговоры о возможном уходе Антона Стуликова ходят давно, но именно сейчас вероятность смены работы для него возросла. Об этом свидетельствует и поведение самого директора телеканала, который активно ведет переговоры в Москве в поисках трудоустройства.

Самое желанное для г-на Стуликова, как поговаривают, – это пост в Союзе журналистов России. Причем не просто секретаря СЖР, которым он и так является, а на какую-то иную должность, которая позволит не менять образа жизни. Правда, потенциальные работодатели прекрасно осведомлены о некоторых специфических привычках медиаменеджера, что может стать проблемой. Однако свердловские власти помогают Антону Стуликову с трудоустройством, поэтому вариант с СЖР или с должностью в минкомсвязи РФ все же вполне реален.

Что же касается возможных претендентов на стул директора ОТВ, то тут называют два варианта – Элеонора Расулова или Евгений Енин. Первой отдадут должность, если произойдет слияние «Четвертого канала» и ОТВ (в последнее время усилилась миграция ведущих и даже программ между двумя каналами), второму – если каналы все же продолжат существовать автономно.

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

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