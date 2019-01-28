Слух дня: Стуликову нашли замену, это его подчиненный

В Свердловской области продолжают обсуждать грядущее слияние двух телеканалов ‒ ОТВ и «Четверки». По слухам, «Областное телевидение» возглавит телеведущий Евгений Енин, которого ранее прочили в идеологи мэрии Екатеринбурга и в руководители губернатороского департамента информполитики.

Первую должность, впрочем, получил политолог Анатолий Гагарин, а вторую – хорошо знакомая с работой ДИПа Юлия Прыткова, несколько лет проработавшая заместителем руководителя структуры. Что касается слияния двух каналов, то «рулить» процессом будет нынешняя глава «Четверки» Элеонора Расулова.

При этом слухмейкеры не говорят о том, куда будет трудоустроен нынешний гендиректор ОТВ Антон Стуликов, который продолжает оставаться секретарем Союза журналистов России. Кроме того, в прошлом году он пытался получить должность в Минкомсвязи (после реформы – Министерство цифрового развития, – прим. ред.).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.01.19

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