В Екатеринбурге могут остаться один-два местных телеканала: медиаменеджеры не исключают, что конкуренция выдавит слабейших

Заявление директора «Четвертого канала» Элеоноры Расуловой об угасании региональных телеканалов, которые неспособны производить собственный яркий контент, в очередной раз подняли тему – умрет ли телевидение, пусть и не на всероссийском уровне. Медиаменеджеры Екатеринбурга в целом согласны: сегодня проблем нет только у тех, у кого есть господдержка, а удержать зрителя региональные каналы могут лишь новостями. При этом не исключают возможности, что в будущем жесткая конкуренция и нехватка средств приведут к «слиянию» основных ТВ и в Екатеринбурге останется два канала.

Что с «Четверкой»

Напомним, на прошлой неделе «Четвертый канал» разместил на улицах Екатеринбурга и на официальном сайте траурные черные баннеры со словами «Спасибо, что смотрели нас». В СМИ сразу пошли пересуды. Одни предположили, что канал прекращает свое существование: в последние годы «Четверка» была в глубоком кризисе. Другие считали, что это вирусная реклама перед новым телесезоном. Оказалось – ни то ни другое. Когда щиты сменили на более позитивные, кардинальной перезагрузки не случилось. Более того – директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова в ряде СМИ отметила, что делать яркий контент сегодня не может ни одна региональная компания.

«Нового телесезона на «Четвертом канале» не будет, потому что региональное телевидение в принципе не в том состоянии. И я говорю не только о «Четвертом канале», а о региональных каналах в целом. Новый сезон – это вау-эффект, это сделать что-то новое, удивить телезрителя. Ни один канал в регионе не обеспечит сегодня такой вау-контент. На это нет средств, – прокомментировала РИА «Новый День» Элеонора Расулова. – Но зрителей ждут небольшие изменения. У нас меняется кадровый состав – пришли новые ведущие в «Утренний экспресс», в «Новости», пришел Максим Путинцев. Мы планируем небольшую смену дизайна студии. На вырученные от продажи долгов канала «Малина» средства мы приобрели 5 цифровых современных камер, потому что техническое оборудование «Четвертого канала» не обновлялось лет десять минимум. Но это все плановая работа». При этом Элеонора Расулова не смогла ответить на вопрос, через сколько же лет региональные каналы совсем уйдут в прошлое. «Я не такого масштаба аналитик. Я сужу только по тому, что видела десять лет назад, пять лет назад и сейчас. Идет медленное угасание регионального телевидения, регресс. Сколько он продлится и исчезнет ли региональное телевидение совсем, не знаю», – отметила медиаменеджер.

Федералы «крадут» деньги у местных каналов

РИА «Новый День» поговорил с руководителями других крупных каналов Свердловской области, и многие согласны, что для регионального телевидения настали непростые времена. Денег от рекламы хватает только на покрытие текущих расходов и ни о каком развитии речи не идет. Поскольку большой кусок рекламного пирога «откусывают» федералы, местным не хватает даже на обновление технической базы.

«В целом предпосылок для смерти региональных каналов нет. Но есть гнет федералов, которые получают большие доходы от рекламы, хотя при некоторых изменениях в законодательстве эти деньги могли бы оставаться у местных компаний, – отметил директор канала «Студия-41» Владимир Злоказов. – В 2016 году в Екатеринбурге только на рекламные ролики рекламодатели потратили 1 миллиард рублей, в 2017 году эта цифра будет еще выше. И этих денег хватило бы с лихвой на 3-4 региональных канала. Но в получении денег участвуют еще и федеральные каналы: на «Первом канале», ТНТ, СТС есть вставки с региональной рекламой. И рекламодатель, если он не патриот регионального канала, пойдет лучше на «Первый канал», чем на «41-й». В итоге местным телеканалам не хватает денег на то, чтобы реализовать какие-то свои идеи. Доходы покрывают только текущую жизнь. Хотя до 2014 года мы позволяли себе даже плановое обновление техники. Но изменения, принятые в закон о СМИ и рекламе, дали фору федеральным каналам».

По мнению руководителя канала, сегодня пора на государственном уровне поднимать этот вопрос. Тогда не будет и разговоров о том, что региональное ТВ умирает.

Впрочем, вскоре телеканалы ожидает еще одна встряска, которая для некоторых может стать последним ударом.

«Сегодня отрасль ожидает крупная перестройка, но, я думаю, профессионалы справятся, – прокомментировал генеральный директор телекомпании ОТВ Антон Стуликов. – Говоря о перестройке отрасли, я имею в виду изменения, которые произойдут в 2019 году: каналы, которые входят в первые два мультиплекса (набор по 10 каналов цифрового телевидения – прим. ред.), не смогут быть сетевыми партнерами. И тогда региональным каналам придется искать новых партнеров. Сегодня в Екатеринбурге «Четвертый канал» работает с «Пятницей!», а «Студия 41» с «Домашним». Но выбор новых партнеров огромен».

Региональное ТВ способно привлечь только новостями

Но хоронить ТВ пока рано, убеждены медиаменеджеры. Единственное, о чем придется забыть (и многие забыли давно), – это развлекательный контент. Местные каналы могут соревноваться с федералами и «перетягивать» часть аудитории только местными новостями. Людей всегда интересовало и будет интересовать что происходит рядом с домом. А «Первый канал» такое не покажет.

«По сравнению с федеральными каналами наше единственное преимущество – мы работаем с местной информацией. Скажу на опыте собственного канала. На «Студии-41» основная программа – «Главные новости Екатеринбурга». Выпуск не теряет аудиторию годами и по рейтингам, и по субъективным факторам. Например, в наших онлайн-голосованиях участвует 1300 человек. Это очень много. То же «Эхо Москвы» в Екатеринбурге набирает человек 200. И, несмотря на кризис в отрасли, у нас растут рекламные доходы, пусть и не радикально. И это тоже за счет информационных программ»,– отметил гендиректор «Студии-41» Владимир Злоказов.

«Студия-41» прекратила выпускать развлекательные программы около 15 лет назад.

«У нас были когда-то свои конкурсы песен, танцев. Но их давно нет. Потому что без привязки к конкретному городу мы автоматически вступаем в конкуренцию с федеральными каналами. И, конечно, у нас нет ни ресурсов, ни звезд, чтобы посоревноваться с «Голосом» на «Первом», – отметил Злоказов.

С ним согласилась директор ВГТРК «Урал», занимающейся только новостями, Ирина Щукина.

«Конечно, делать свой собственный контент на региональном канале дорого и сложно. И уже никто особо это не делает. У нас ситуация другая – делать свой контент хорошо, не искажать, чтобы Свердловская область попадала в федеральные выпуски новостей», – отметила Ирина Щукина.

Стоит заметить, что у ВГТРК есть государственная поддержка.

Какие планы «на сезон»?

Понятие «сезон» у многих региональных компаний действительно ушло в прошлое. Как и Элеонора Расулова, директора считают, что для заявки «на сезон» надо делать много собственного яркого контента – а его недостаточно. Но некая привычка «сезонности» осталась. Новые проекты выпустила и «Студия-41», и ОТВ.

«Говорить громко – «новый сезон» – не могу. Но мы запустили два новых проекта как раз в начале осени. Это еженедельная программа «Жилые кварталы» и обновленная «Вкус жизни». Вообще, я хочу сделать еженедельное информационное шоу, и я знаю, как это сделать, есть идеи, приближенные к зарубежным стандартам вроде Джимми Киммела. Но денег нет», – признался Владимир Злоказов.

У канала ОТВ сегодня, в отличие от других региональных, полностью собственное программирование, нет федеральных партнеров. Медиаменеджеры в беседе с РИА «Новый День» при упоминании ОТВ отмечали, что канал может себе многое позволить из-за мощной господдержки – и не только новостные проекты, но и развлекательный контент. Планы ОТВ на ближайший сезон это подтверждают.

«Мы планируем глобальные перемены в феврале. Об этом пока не рассказываем, потому что планы очень грандиозные, канал ожидают большие перемены, – отметил Антон Стуликов. – Могу сказать, что мы сейчас работаем над проектом «Большой поход»: дети ходят по местам, связанным с культурно-историческим наследием Свердловской области. Ходят именно в походы, на летние и зимние сплавы. Летом запустили еженедельную программу «События. Экономика», очень хорошо идет, рейтинги неплохие. И, как вы знаете, произошла рокировка с «Четвертым каналом»: Евгений Енин пришел к нам, а Максим Путинцев ушел на «Четверку». Енин будет вести на ОТВ разговорную программу «Акцент с Евгением Ениным» и «Итоги недели». И вообще хочет включиться максимально полно в процесс, так что, думаю, еще о каких-то программах скоро услышим».

В Свердловской области может остаться одна телекомпания

Между тем на фоне заявлений «Четверки» в Екатеринбурге стали распространяться слухи о том, что скоро в регионе не останется собственного ТВ кроме пары крупных телекомпаний. Остальные или войдут в их состав, или закроются. Отвечая на вопрос РИА «Новый День», директор «Студии-41» отметил, что не исключает такой возможности.

«Это вероятно. Вопрос – кто останется или кого с кем объединят. Местных каналов, производящих новости, больше, чем может выдержать рынок. Если пойти по пути объединения и создать единый канал, то это разбавит рынок. И тогда, возможно, будет хватать и рекламных денег. Но встанут вопросы собственности, ведь все каналы принадлежат разным людям и организациям», – отметил Злоказов.

Представитель еще одного уральского канала, попросив не называть его имя, косвенно подтвердил, что в Свердловской области будет передел собственности между каналами.

«Будет какой-то дележ, будут покупаться и продаваться акции, меняться собственники. Но глобально на рынке региональных телекомпаний это не скажется. Это обычные рабочие моменты, которые были и раньше», – прокомментировал он.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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