Слух дня: экс-министру по внешним связям не хватило знакомств для нового трудоустройства

Бывший глава областного министерства международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев пока не смог найти себе подходящее новое место. Ситуация с ним сложилась неоднозначная. С одной стороны – как члену команды губернатора ему вроде бы должны были оказать помощь с трудоустройством. С другой – говорят, что ни рекомендаций, ни добрых слов напутствия экс-министр так и не дождался. «Он обращался к нам, но в данный момент никакой работы для экс-министра ВЭС у нас нет даже в перспективе» – отмечают в одной крупной ФПГ. По их данным, неформальные беседы по трудоустройству бывшего чиновника также состоялись еще в одной ФПГ и в крупной торговой фирме. Пока решения о приеме бывшего министра на ставку нигде не принято.

Говорили ранее и о том, что Соболев уйдет в свердловское представительство МИДа, но оставалось неясным – на какую должность он может претендовать. После министерского кресла идти на должность рядового специалиста уже не комильфо, кресло руководителя занято Александром Харловым, а должность заместителя руководителя представительства МИД на Урале штатное расписание на данный момент не предусматривает.

Впрочем, есть мнение, что Соболеву и не обязательно искать себя в крупном бизнесе и политике. Доказательством тому служит положительный пример устройства бывшего чиновника и без лишнего пафоса. Бывший министр транспорта Александр Сидоренко, к примеру, весьма доволен работой преподавателя лесотехнического университета, а еще для души он завел кур, перепелок и прочих некрупных домашних птиц.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

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