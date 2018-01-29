Слух дня: Титов мечтает сохранить благосклонность «дойной козы» РМК

Поговаривают, что глава РМК Игорь Алтушкин недоволен деятельностью промоутера Алексея Титова, который несколько лет под брендом медников (и, разумеется, на их деньги) проводил бои в Екатеринбурге и Челябинске. Причина довольно проста – г-н Алтушкин понял, что средства, которые передаются Титову, слишком велики, а специалистов, которые могут делать то же самое или даже лучше, но за меньшие деньги, в России достаточно. Из недавних примеров – закрытые декабрьские бои в Ельцин Центре, организацией которых занимался сын Алтушкина.

К тому же, по слухам, Игорь Алексеевич вообще часто подозревает людей в том, что они делают из него «дойную козу». И, как гласит поговорка, если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. Похоже, Алексей Титов прекрасно понимает: в ближайшее время финансовая труба может быть перекрыта. И из последних сил пытается сохранить благосклонность Алтушкина. Так в соцсетях была запущена утка про приезд на Урал знаменитого бойца Конора МакГрегора под эгидой РМК, хотя, как уверяют эксперты, переговоры с представителем звезды еще ни к чему не привели.

Екатеринбург. Другие новости 29.01.18

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