Трудно быть в РМК. Особенно перед выборами президента

Трудно быть в РМК. Сейчас. А еще в начале этого года действия Русской медной компании казались бенефисом Игоря Алтушкина. Он создал промоутерскую фирму, организовывавшую бои, которые не оставляли своим вниманием тех, кого принято в российском истеблишменте считать так или иначе близкими к Владимиру Путину. Тот же Никита Михалков, приезжавший на бой Александра Поветкина. Алтушкин встречал гостей, сидя в VIP-ложе, вельможно кивая им головой. В то время казалось, что РМК стала своего рода уральским брендом, собирающим вокруг себя всех, кто так или иначе принимает решения, как минимум, в Свердловской области.

Тогда и совместный проект РМК и УГМК – храм-на-воде казался вопросом решенным. И попытки городских ретроградов организовать что-то вроде акций «Обними пруд» выглядели нелепой попыткой хомячка остановить бульдозер. Стоит отметить, что хитроумный Андрей Козицын с одной стороны всячески поддерживал проект, но при этом ни в коем разе не сталкивал УГМК с городской общественностью – он опытен, и в курсе, чем заканчиваются подобные попытки. Возможно, именно поэтому его часто называют «большим медником», подразумевая даже не размер бизнеса, а скорее опыт в аппаратных играх, не свойственных коммерсантам.

Протест граждан

РМК действовала именно как бульдозер. И не только в Екатеринбурге. В Челябинске продвижение строительства Томинского ГОКа шло с похожей степенью упертости. Со стороны это вызывало порой даже возмущение, когда ситуация выглядела так, что некие злые и деструктивные силы решили, что предприятие здесь будет любой ценой – что-то вроде мультфильма нашего детства «Долина папоротников», где сказочные существа сталкиваются со зловещим технократическим миром, намеренным разрушить детский идеал. Схожий образ использовал Джеймс Кэмерон в «Аватаре» – индустриальная механика против живой природы. Так или иначе, РМК в конфликте с экологами и местным населением выглядела как машина, рушащая природу, невзирая ни на какие преграды.

Пикет у офиса РМК

Технократическая и при этом клерикальная конструкция начала рушиться этим летом. Для начала, пиарщикам РМК хватило ума начать использовать силовой ресурс для взаимодействия с городской общественностью. Это был первый камень, на который нашла коса «малого медника». Потом корпорации то ли для негласной поддержки Тихона Шевкунова, то ли по причине банальной глупости хватило ума помочь царебожникам. Речь идет о формальной поддержке руками Алексея Титова установки пятидесяти (!) плакатов в память о царе Николае Втором. Причем в паблике идея установки щитов появилась как раз после того, как царебожник-клерикал Денис Мурашов нагрузил свой УАЗ горюче-смазочными материалами и смачно врезался в ККТ «Космос». Стоило Титову об этом заявить публично – нашему агентству, как в РМК раздался звонок, видимо, от тех непубличных парней, которым даже крупный бизнес старается не отказывать.

Арест поджигателя космоса

Титов буквально в течение часа перезвонил «Новому Дню», сообщив, что не будет финансировать сомнительные билборды. Позже его коллеги по установке плакатов заявили, что у Титова был «неприятный разговор в РМК». Тут даже представить трудно степень его неприятности. А еще и приезд «серого кардинала РПЦ» Тихона Шевкунова, который публично отказался поддерживать идею строительства храма-на-воде. Шевкунов поддерживать заведомо провальную идею, породившую такую острую и неприятную дискуссию в обществе, не стал. А под нее уже и Фонд святой Екатерины организовали – злопыхатели, из того же Челябинска считали его не иначе как структурой для «распила».

К моменту объявления, что храм не будут строить на воде, но обязательно построят в каком-нибудь другом месте, и в Екатеринбурге, и в Челябинске понимали: Акела промахнулся.

Конечной точкой стал звонок Владимира Путина одному из ярых борцов с Томинским ГОКом – члену координационного совета движения «Стоп ГОК» Василию Московцу. Президент сначала сам, потом устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова заявил, что держит руку на пульсе и разделяет озабоченность граждан. И это не выглядело, мягко говоря, как поддержка строительства предприятия.

Звонок Московцу

В итоге РМК, имея выигрышные позиции по всем фронтам, поистратилась на пиарщиков, которых, не исключено, что набирали по объявлению, и проиграла. По всем фронтам. Погром проектов компании был настолько масштабным, что сейчас для серьезных людей выглядит сомнительной любая попытка сотрудничества с компанией, ухитрившейся поставить себя по разные стороны с общественностью. Настолько, что потребовалось вмешательство Путина.

Сейчас, когда на носу декабрь, скоро выборы президента – которые, как правило, хотя бы на время порождают интерес власти к общественности, пиар-политика РМК может оказаться мощным инструментом самоубийства. А уж публичную «порку ради народа» перед выборами все давно воспринимают как неотъемлемую часть избирательной кампании. Все помнят путинскую выволочку губернатору Куйвашеву за долги по зарплате и тагильскую борзоту.

Запасаемся поп-корном и ждем. Трудно быть в РМК.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

Куда с первым снегом пропадают замужние женщины? Кинопремьеры недели (ВИДЕО). / УТПП посчитала прогнозы свердловского минфина по налогам «чрезмерно оптимистичными». / В Храме-на-Крови совершат панихиду по героям белого движения. КПРФ – в удивлении. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»