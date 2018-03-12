Дочь Путина вошла в бизнес-структуры, связанные с добычей драгоценных камней? – Слух дня

Говорят, что одна из дочерей Путина вошла в бизнес, связанный с драгоценными камнями. Речь идет о месторождении в поселке Малышева в Свердловской области. Как рассказывают представители бизнеса, женщина и до этого проявляла интерес к добыче ценных минералов, а теперь, когда рудник выделился в отдельное предприятие и стал акционерным обществом, этот интерес может принять гораздо более конкретную форму.

У предприятия в поселке Малышева в Свердловской области было несколько крайне трудных периодов. В 2007 году уникальное изумрудно-бериллиевое месторождение оказалось на грани затопления и уничтожения – тогдашние его владельцы-иностранцы бросили актив после проверки ФСБ и Счетной палаты. Впервые к решению судьбы Малышевского рудника Путин был привлечен в 2010 году, будучи премьером российского правительства. Он после долгих бюрократических проволочек объявил конкурс на право пользования недрами и выиграло его ГУП «Калининградский янтарный комбинат». В 2011 году рудник восстановил работу. Малышевский рудник, как обособленное подразделение Калининградского янтарного комбината, ежегодно перерабатывает 85 тыс. тонн породы. В день в среднем здесь извлекается около полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов берилла, 100 граммов александритов.

Теперь судьба рудника поменялась вновь. Евгений Василевский, директор обособленного подразделения «Малышева» Калининградского янтарного комбината рассказал летом 2017 года журналистам: «В 2016 году, в июле Владимир Путин дал поручение по нашему предприятию отделить его от Калининградского янтарного комбината, выделить в отдельное юридическое лицо с целью его развития. Развитие предприятия дает рабочие места поселку, перспективы на будущую сотню лет, юридическую независимость и привлечение инвестиций».

Такие поручения, похоже, выполняются быстро. Уже осенью 2017 года госкорпорация Ростех приняла решение о выводе Малышевского рудника из обособленного подразделения Калининградского янтарного комбината и создании на его базе самостоятельного предприятия – АО «Мариинский прииск». Запуск нового предприятия состоялся в конце года.

Сегодня стратегия развития «Мариинского прииска» предполагает увеличение объема добычи в десять раз к 2025 году.

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