Слух дня: бывший помощник Холманских вернется в медицину

Бывший помощник полпреда по УрФО Андрей Березовский после госслужбы вернется к прежней специальности – психотерапевт.

По данным источников «Нового Дня», основным профилем его работы станет лечение зависимостей. Рассматриваются различные варианты дальнейшего трудоустройства Березовского – от должности врача в центре «Урал без наркотиков» до ведения частной практики. Косвенно этот факт подтверждает появление экс-сотрудника полпредства в соцсетях – сигнал о том, что он скоро перестанет быть чиновником.

Стоит отметить, что до назначения помощником Игоря Холманских Андрей Березовский работал в медицинских учреждениях Самары, в том числе был заведующим кризисным стационаром областного центра медико-социальной помощи семье, детям и подросткам.

Напомним, о кадровых перестановках в аппарате уральского полпредства стало известно сегодня. Новым помощником полпреда Николая Цуканова стал Александр Воробьев.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.07.18

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