Слух дня: свердловские власти получили втык от Кремля за мусорную реформу

Свердловским властям приходится отдуваться за проблемы с мусорной реформой в регионе. Спрашивают за «косяки» у губернатора Евгения Куйвашева на самом верху. До Москвы доходят все массовые жалобы на высокие тарифы, на неправильные квитанции, на некачественную уборку мусора. Все это грозит народными волнениями, а нагнетание повестки перед митингами против мусорной реформы, запланированными на начало марта, совсем не на руку властям. Тем более, что на Урале, митинги уже идут в постоянном режиме. И призывы, звучащие на них, уже не ограничиваются одной лишь мусоной реформой.

Скрин с онлайн-трансляции интернет-сообщества VK «Тагил за перемены»

Слухмейкеры рассказывают, что в свердловском правительстве придумали, как решить проблему. «Созрел «гениальный» план ‒ показать Москве, что у нас тут все хорошо. Подтягивают федеральные каналы, «ящики» должны рассказывать, что люди довольны, потому что чище стало, вывозят мусор чаще, а что плата выросла, ну, так у кого-то даже и ниже стала. Короче, очковтирательство обыкновенное. Правда, что будут делать с местными СМИ, которые каждый божий день про косяки с реформой в регионе пишут, непонятно. Видимо, надеются, что пронесет, Москва далеко ‒ не увидит», ‒ говорит собеседник агентства.

Екатеринбург. Другие новости 25.02.19

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