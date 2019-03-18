Слух дня: в мэрии соскучились по старым сотрудникам

Последние перестановки в идеологическом блоке администрации Екатеринбурга пришлись не по вкусу не только журналистам и прокурорским работникам, но и самим муниципальным служащим, которым есть с кем сравнивать нынешних пиарщиков. Поговаривают, что за ничтожно малый срок новая идеологиня мэрии настолько достала своих же подчиненных, что они стали тосковать по старым сотрудникам «серого» дома.

«Гагарин работать не мешал и строить из себя пуп земли не пытался. Уж молчим про Тушина ‒ того вообще чуть ли не каждый день добрым словом вспоминают. Оказывается, хорошо с Сергеем Геннадьевичем работалось. Все в сравнении познается», – вздыхают в ратуше.

При этом сотрудники СМИ уже придумали оригинальный способ ответных мер в отношении «серого» дома, где ни одного комментария отныне получить без информационного запроса на бланке редакции с подписями и печатями нельзя. Журналисты предлагают на каждый факт даже малейшего нарушения закона о СМИ со стороны мэрии составлять жалобы и отправлять их прямиком в прокуратуру. Судя по настроениям в медиатусовке и по возможностям пиар-блока, вскоре администрацию ждет ворох бумаг и неприятных вопросов со стороны надзорных органов.

Екатеринбург, служба информации

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